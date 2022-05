"Blob Enrico x 100", lo speciale su Berlinguer questa sera alle 20 su Rai 3

globalist

21 Maggio 2022 - 12.44

Puntata speciale di Blob, sabato 21 maggio alle 20 su Rai 3, dal titolo “Blob Enrico x 100”. L’appuntamento si inserisce nel periodo delle celebrazioni per il centesimo anniversario dalla nascita di Enrico Berlinguer. Lo speciale vuole non tanto ricostruire la storia della complessa figura politica del segretario del Pci, ma concentrandosi piuttosto su come la sua tanto decantata figura austera, seria, apparentemente triste, seppe in realtà stabilire un forte rapporto di confidenza con gli elettori, entrando televisivamente – e politicamente – in punta di piedi nelle case degli italiani, senza gridare, ma senza mai rinunciare alla decisa affermazione delle sue convinzioni politiche.

I telespettatori vedranno un montaggio delle sue partecipazioni significative in tribune politiche, elettorali, trasmissioni e faccia a faccia con giornalisti ed opinionisti. Un modo anche per ripercorrere alcune delle sue intuizioni e prese di posizione che hanno fatto la storia della sinistra e dei comunisti italiani: il distacco dall’Unione Sovietica, il compromesso storico, la questione morale, l’alternativa di sinistra, la posizione sul sequestro di Aldo Moro. Non mancheranno anche momenti più personali, come le preferenze per letture e cinema e i rapporti con la famiglia.