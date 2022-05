"The Band", questa sera la finale alle 21.25 su Rai 1 per il talent con Carlo Verdone

globalist

20 Maggio 2022 - 14.11

“The Band” è arrivato al giorno della finale, il talent in onda venerdì 20 maggio alle 21.25 su Rai 1 promette uno show di altissimo livello. Al fianco di Carlo Conti c’è la giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Chi vincerà il titolo di band dell’Anno? Gli accoppiamenti sono: Giusy Ferreri-Cherry Bombs, Irene Grandi-N’ice Cream, Dolcenera-Anxia Lytics, Federico Zampaglione-JF Band, Marco Masini-Mons, Francesco Sarcina-Living Dolls, Rocco Tanica-Achtung Babies, Enrico Nigiotti-Isoladellerose. La classifica è molto corta e nulla è ancora deciso.

Novità di quest’ultimo appuntamento: i tutor “si metteranno in gioco” e duetteranno con le proprie band. Alcune, oltre a interpretare i grandi successi della musica nazionale e internazionale assegnati dai tutor, presenteranno anche un loro brano originale, in alcuni casi scritto appositamente per il programma. In più, oltre alla proclamazione della band dell’anno, tra tutti i componenti dei gruppi che hanno partecipato al programma saranno individuati i migliori musicisti e vocalist, che saranno riuniti in una “band Ideale” di talenti, con un loro originale omaggio a Gianna Nannini.

Un’altra novità riguarda la votazione: il voto dei giudici e dei tutor dovrà comprendere, non solo la valutazione delle esibizioni della serata, ma anche quella dell’intero cammino delle band dall’inizio dell’avventura, i loro progressi e il percorso migliore. La quarta puntata è stata vinta dalle Cherry Bombs, che hanno interpretato Beautiful di Christina Aguilera. Al secondo posto, a pari punti, lsoladellerose con La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André e Band con Perché no di Lucio Battisti.

I Boiler (Federico Basso e Davide Paniate) intratterranno simpaticamente il pubblico nelle vesti di improbabili giornalisti. Dal teatro Verdi di Montecatini Terme ci si sposta a Roma per la finalissima, all’interno del Palastudio dei Cinecittà Studios, lo stesso che ha ospitato la premiazione dei David di Donatello 2022.