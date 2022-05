Dritto e rovescio, questa sera alle 21.25 su Rete4: Tajani ospite di Del Debbio

globalist

19 Maggio 2022 - 15.40

Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo del Debbio, torna questa sera in prima serata su Rete4. Ospite principale sarà Antonio Tajani, con il vicepresidente di Forza Italia che affronterà il tema legato al conflitto in Ucraina: da che cosa può fare l’Italia in termini pratici per giungere il prima possibile a un trattato di pace a come aiutare i cittadini piegati dalla crisi economica.

Nel corso della serata, si dibatterà sulla volontà di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato, con il conseguente irrigidimento della Russia. Infine, un focus sulla propaganda russa contro l’Italia e sulle polemiche attorno al discusso reality russo contro gli omosessuali”.