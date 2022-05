X Factor 2022, sarà addio a Sky? L'indiscrezione trova conferme

globalist

18 Maggio 2022 - 14.14

X Factor tornerà a settembre, con l’attesa per il ritorno di Fedez come giudice, insieme ad Ambra Angiolini, D’Argen D’Amico e Manuel Agnelli. La sedicesima edizione del talent, però, potrebbe essere l’ultima prodotta da Sky, che manda in onda il programma dal 2011.

Alla base della rinuncia, ancora da confermare, ci sarebbero problemi di budget e di ritorni pubblicitari non equiparati al costo dello show. Discorso simile per Italia’s Got Talent, che da qualche anno è approdato su Sky dopo un passaggio iniziale su Mediaset. Anche per lo show dei talenti, infatti, la prossima potrebbe essere l’ultima stagione in onda sulla tv satellitare.