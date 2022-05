Uomini e Donne, mercoledì 18 maggio alle 14.45 su Canale 5: le anticipazioni della puntata

globalist

18 Maggio 2022 - 14.16

Preroll

Nuova puntata di Uomini e Donne, questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5. Lo show condotto da Maria De Filippi vedrà protagonista ancora Luca che non ha ancora le idee chiare sulle sue preferenze. Nonostante l’eliminazione di Aurora e la presenza di due corteggiatrici, Luca non ha ancora annunciato la scelta. Cosa accadrà, dunque, nella puntata di oggi? Luca avrà un nuovo confronto con Lilli e Soraia. Entrambe le corteggiatrici non sono riuscite a cancellare tutti i dubbi che ha e per provare a fare chiarezza ha portato entrambe in esterna baciando Lilli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Come reagirà Soraia? Dopo la nuova discussione tra Tina Cipollari e Fabio Nova, anche nella puntata di Uomini e Donne di oggi, ci sarà spazio per le dame e i cavalieri del trono over. Chi si accomoderà al centro dello studio? Tra le dame, dopo aver chiuso la frequentazione con Riccardo Guarnieri, Gloria ha iniziato a conoscere Fabio con cui c’è stato anche un bacio. La dama, tuttavia, nelle precedenti puntate, ha ammesso di non fidarsi totalmente del cavaliere anche se ha deciso di concedergli comunque una possibilità. La situazione sarà sempre la stessa o sarà cambiato qualcosa?