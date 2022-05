Isola dei Famosi 2022, stasera la nuova puntata: anticipazioni e 4 nuovi arrivi in Honduras

globalist

16 Maggio 2022 - 14.38

Torna questa sera l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi per Mediaset. Iniziato lo scorso 21 marzo, il programma si svolge in Honduras e vede le avventure quotidiane dei naufraghi, alle prese ogni giorno con nuove sfide. Il programma finirà il prossimo 27 giugno, con la sfida finale tra i naufraghi ancora presenti sull’Isola.

Dopo l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni, sono quattro i concorrenti a rischio eliminazione. Si tratta di Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis.

Guendalina Tavassi, Blind e Roger Balduino non sono stati gli unici a lasciare la spiaggia dell’Isola dei Famosi 2022 per accertamenti medici ma sia l’influencer che l’ex concorrente di X Factor sono scomparsi agli occhi delle telecamere, per essere visitati in infermeria.

Come annunciato in diretta, stasera sbarcheranno in Honduras quattro nuovi concorrenti: una donna e tre uomini. Di chi si tratta?Pamela Petrarolo (ex ragazza di Non è la Rai) e Marco Maccarini (ex veejay), due vere e proprie icone della televisione degli anni ’90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Daffrè.