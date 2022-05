globalist

14 Maggio 2022 - 16.21

Preroll

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda oggi, sabato 14 maggio alle 16.30 su Canale 5. Il talk show condotto da Silvia Toffanin, in questa puntata ospiterà Raoul Bova, protagonista della popolare fiction di Rai 1 Don Matteo, S Spazio poi ad Amici e all’ultimo eliminato, Dario Schirone, in vista della finalissima.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E ancora, per la prima volte ospite a Verissimo, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che si racconterà tra privato e carriera, in un’intervista da non perdere.