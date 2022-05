Amici 2022, la finale di questa sera non va in onda: ecco perché

globalist

14 Maggio 2022 - 18.01

Amici 2022 è arrivato alla sua serata finale ma l’ultima puntata non andrà più in onda questa sera. Niente panico, perchè l’evento è stato rimandato solo di 24 ore. A causa della concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, la rete ha preferito rimandare la messa in onda della finale per evitare pericolosi accavallamenti con Rai 1.

Domani sera in prima serata su Canale 5, quindi, ci sarà l’attesissimo verdetto tra i sei finalisti è l’evento più aspettato dai fan del programma condotto da Maria de Filippi. A contendersi la vittoria saranno:

Albe, 22 anni, cantautore e musicista

Alex, 21 anni, cantautore e musicista

Luigi, 20 anni, cantante e polistrumentista

Michele, 22 anni, ballerino

Serena,19 anni, ballerina

Sissi, 23 anni, cantante

La serata sarà accesa da un super ospite come Alessandra Amoroso, che proprio nel talent di Canale 5 aveva trovato il suo primo successo grazie alla vittoria del 2009. Sarà presente anche la campionessa di sci Sofia Goggia, medaglia d’oro nella libera del 2018 a Pyeongchang.

In attesa delle prime anticipazioni, l’appuntamento è per domenica 15 maggio in prima serata su Canale 5.