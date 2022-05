Alessandro Borghese da domani torna con "4 Ristoranti". Sette puntate in onda su Sky e Now Tv

globalist

14 Maggio 2022 - 12.00

Alessandro Borghese è pronto per ricominciare il suo viaggio nelle eccellenze culinarie del territorio italiano, l’ormai iconico “4 Ristoranti” ripartirà da domani per le prossime sette settimane in diretta su Sky e su Now Tv.

Ritorna così, con 7 episodi inediti, il programma cult della televisione italiana che ha creato un’abitudine e ha trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Immutato il meccanismo – tanto semplice quanto ipnotico – alla base di `Alessandro Borghese 4 Ristoranti´: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese.

In questo nuovo viaggio lungo la Penisola – al via dal 15 maggio ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now – Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: da Alghero a Grado (Gorizia), dal Molise a Verona, da Gubbio (Perugia) fino a Milano.