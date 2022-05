DiMartedì, le anticipazioni: tra gli ospiti della puntata del 10 maggio su La7 Vincenzo Camporini e Antonio Caprarica

globalist

10 Maggio 2022 - 21.04

Tra gli ospiti di Giovanni Floris stasera a #Dimartedì dalle 21.15 su La7 ci sono Bruno Tabacci,, Vincenzo Camporini, Alessandra Todde del m5s, Elsa Fornero e Antonio Caprarica.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà ampiamente della situazione in Ucraina, dove la guerra prosegue senza sosta da ormai più di due mesi. Il conflitto rischia di allargarsi ad altri Paesi? Ci sono spiragli per una trattativa? Quali le contromosse dell’Europa e dell’Occidente? Le sanzioni stanno dando i frutti sperati? Sono sufficienti? Verso che direzione sta andando questo conflitto? Putin nella tradizionale parata per la fine della Seconda guerra Mondiale ha criticato la Nato dicendo che l’invasione dell’Ucraina è stata necessaria perché l’Occidente meditava di attaccare la Russia. Quanto ancora durerà l’assedio e come procede lo scontro sul campo?

Aggiornamenti in tempo reale, analisi, commenti e collegamenti in diretta con le zone del conflitto. Tra le conseguenze, la crisi energetica e quella umanitaria. E poi il ruolo della politica e le diverse opinioni dei partiti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 10 maggio 2022, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.