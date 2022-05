Putin, nascita di un regime: dove vedere il documentario, in onda questa sera 7 maggio in prima tv

globalist

Questa sera, sabato 7 maggio, Nove trasmette in prima tv il documentario “Putin, nascita di un regime”, un nuovo capitolo dello speciale dedicato al Presidente russo, al centro delle discussioni dell’opinione pubblica a causa della guerra in Ucraina. Stavolta il racconto inizia dal 31 dicembre 1999, quando l’ex spia del KGB diventa capo politico della Russia: nessuno poteva però immaginare un “regno” tanto longevo, ma soprattutto ricco di ombre.

Putin – Nascita di un regime va in onda oggi sul canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9; l’inizio del documentario è fissato alle ore 21:20. Diretta streaming disponibile allo stesso orario accedendo a nove.tv Su discoveryplus.com, solo per abbonati, sono fruibili in modalità on-demand tutti i precedenti episodi del ciclo di speciali su Putin trasmessi da nove nelle scorse settimane.