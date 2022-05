Amici 2022, la semifinale: anticipazioni e spoiler della puntata di questa sera su Canale 5

globalist

7 Maggio 2022 - 15.25

Preroll

Amici 2022 va in onda questa sera sabato 7 maggio su Canale 5. La penultima puntata della stagione vedrà un’accesa semifinale, tra le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. A giudicare gli artisti, invece, ci sono Emanuele Filiberto di Savoia, Stash – frontman dei The Kolors – e Stefano De Martino. Andiamo a vedere le anticipazioni della puntata, gli spoiler sui concorrenti finalisti e quelli eliminati.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Pronti a scoprire chi saranno i finalisti? QUESTA SERA avete tutti un appuntamento imperdibile con la Semifinale del Serale di #Amici21! Vi aspettiamo in prima serata su Canale 5, non mancate ✨ pic.twitter.com/peOzBJmzBN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 7, 2022

Secondo quanto riportato da Amici News su Twitter, i primi due allievi a raggiungere la finale sono Sissi e Michele, seguiti da Luigi. Gli altri due concorrenti che accederanno alla serata finale sono stati annunciati in casetta, a registrazioni concluse, e quindi senza possibilità di essere spoilerati. Chi fra Serena, Albe e Dario verrà eliminato definitivamente dalla scuola, a una sola puntata dalla fine?

Middle placement Mobile

Per quanto riguarda gli ospiti, in studio ci sarà Marco Mengoni che si esibirà con il nuovo singolo No stress. Appuntamento per questa sera su in prima serata su Canale 5.