Fame d'Amore, la docuserie con Francesca Fialdini sui disturbi alimentari in onda questa sera alle 23.15 su Rai 3

globalist

25 Aprile 2022 - 11.50

Preroll

“Fame d’Amore” è arrivata al suo capitolo finale, la docuserie con Francesca Fialdini che parla di disturbi alimentari andrà in onda questa sera alle 23.15 su Rai 3 per l’ultima volta. Disturbi del genere si sono sensibilmente aggravati a causa della pandemia e dell’isolamento sociale che sta subendo la “generazione Covid”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Giunto alla sua terza edizione, il programma – prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi – si è fin da subito imposto per la capacità di raccontare in maniera empatica, ma senza rinunciare alla scientificità dei fatti, un fenomeno così diffuso e capillare che esprime un malessere collettivo. Un disagio che alimenta l’ossessione per l’immagine e per il corpo di tanti giovani e che si esprime attraverso il cibo.

Middle placement Mobile

Nella quarta e ultima puntata di Fame d’Amore, continua il racconto della lotta contro l’anoressia di Giada, Camilla e Elena. Si ritroverà anche Adriana, che finalmente ha trovato il coraggio di affrontare l’intervento di chirurgia bariatrica che le cambierà la vita.