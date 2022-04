Steve Bannon a Piazzapulita e scoppia la polemica, Formigli: "Il cretino collettivo digitale è sempre all'opera"

globalist

22 Aprile 2022 - 17.11

Le polemiche sono state feroci perché Steve Bannon non è solo un estremista di destra, ma anche un personaggio invischiato in riprovevoli vicende giudiziarie dal quale s’è salvato (per ora) per la grazia in extremis di Trump. O perché immaginata la testa del dottor Fauci appesa alla Casa Bianca se Trump fosse stato rieletto.

”Ho invitato l’ex capo stratega della Casa Bianca, forse il secondo uomo più importante d’America dopo il presidente degli Stati Uniti e ora devo giustificare la mia scelta? Il cretino collettivo digitale è sempre all’opera, ma chissene frega!”.

Così il conduttore di ‘Piazzapulita’ Corrado Formigli sulla bufera social che si è scatenata contro di lui per aver invitato in trasmissione l’ex braccio destro di Donald Trump Steve Bannon.

”Bannon – sottolinea Formigli – era uno che preparava le strategie di Trump ed è stato il capo della sua campagna elettorale. Inoltre è stato l’ispiratore di tutta una politica che, tra l’altro, prevedeva relazioni con Mosca e con Putin. Qualunque persona sana di mente capisce perché l’ho invitato: perché ha una rilevanza giornalistica importante che può interessare il pubblico”.

A chi lo critica specificamente per aver invitato un politico legato all’ultra destra Formigli risponde: ”Perché un leader dell’ultradestra può stare alla Casa Bianca e non può stare in un programma giornalistico? – chiede – Prima si dice che Formigli è di sinistra, poi si arrabbia la Meloni perché faccio servizi sul tema delle scorie neofasciste e dei partiti sovranisti e se invito uno di destra non va bene. Io nel mio programma invito chi mi pare! Un talk show è un programma dove si mettono intorno ad un tavolo diverse posizioni”. ”Viviamo in un mondo al contrario – conclude ironico – troverei più normale se mi si chiedessero: ‘Perché non inviti Bannon‘?

Non posso pensare ai soliti imbecilli digitali sempre pronti a fare le pulci a chi lavora. Tutti questi geni li metterei in televisione a fare un programma e poi vediamo gli sfracelli che riescono a fare”.