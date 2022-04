globalist

9 Aprile 2022 - 12.07

Tra gli ospiti di Giusi Sansone nella puntata settimanale di Agorà Weekend, si parlerà del conflitto in Ucraina e dell’esito delle elezioni presidenziali in Francia. In onda domenica 10 aprile alle 8 su Rai 3, tutti gli aggiornamenti in diretta con gli esperti e i collegamenti dall’Italia e dall’estero.

Ospiti e opinionisti saranno Federico Geremicca de La Stampa e Massimo De Manzoni, condirettore La Verità.