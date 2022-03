Playstation Plus non funziona dopo l'aggiornamento: la Sony conferma problemi

globalist

23 Marzo 2022 - 17.39

Playstation Plus sembra non funzionare in seguito all’aggiornamento di Ps4 e Ps5, come segnalato in queste ore da alcuni utenti su forum e social network. Molti segnalano di non essere più capaci di giocare online in quanto il sistema non riconoscerebbe la presenza di un abbonamento attivo, con tanto di messaggio che richiede “la presenza di un abbonamento PlayStation Plus per utilizzare questa funzionalità.”

Il problema di Playstation Plus coinvolge giochi come Elden Ring e tanti altri che hanno bisogno dell’abbonamento Plus per il multiplayer online, ma non giochi come Apex Legends, dove l’iscrizione a Plus non è richiesta per accedere al multigiocatore.

Sony ha ufficialmente riconosciuto il problema intorno alle ore 14, spiegando che le difficoltà sono legate a gaming, social, PlayStation Now e PlayStation Store: “stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile”.