La Germania multa di 25 mila euro Russia today: continuava a trasmettere nonostante il divieto

5 Marzo 2022 - 18.55

Il canale tv Russia today è stata multato. Le autorità di regolamentazione dei media in Germania hanno inflitto una multa di 25.000 euro alla tv russa che continuava a diffondere i suoi programmi in diretta su diversi siti. Lo ha annunciato alla Dpa la stessa Authority spiegando che Russia today avrebbe dovuto sospendere le sue trasmissioni venerdì, ma il suo programma in diretta in tedesco era ancora disponibile oggi su diversi siti. La multa dovrà essere pagata entro il 16 marzo. Le autorità tedesche hanno minacciato di infliggere una nuova multa di 40.000 euro se il programma televisivo Russia today De non chiuderà.

All’inizio di febbraio, le autorità di regolamentazione dei media hanno vietato la trasmissione del programma in lingua tedesca perché il canale non aveva una licenza di trasmissione in Germania. La licenza è generalmente un prerequisito per offrire un programma televisivo nel paese. Russia today De ha presentato ricorso a febbraio al Tribunale amministrativo di Berlino, sostenendo di possedere una licenza europea rilasciata in Serbia. Successivamente mercoledì è entrata in vigore una sanzione dell’Ue che da allora ha vietato la trasmissione del media statali russi Russia today e Sputnik dopo l’attacco russo all’Ucraina.