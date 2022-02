Report, destra all'attacco di Ranucci: "Ha mandato messaggi minatori e dice di avere 70 mila dossier"

globalist

9 Febbraio 2022 - 09.53

Destra all’attacco e scoppia il caso Ranucci, ossia il conduttore di Report accusato di aver inviato messaggi intimidatori.

Una versione che Ranucci smentisce ma intanto la polemica è scoppiata.

“Ho semplicemente fatto il mio dovere di deputato eletto dai cittadini e di commissario della Vigilanza Rai. Tutto ciò che ho dichiarato durante l’audizione dell’Ad Fuortes corrisponde al vero, tant’è che depositerò i messaggi minatori di Ranucci, oltre che in Vigilanza, anche alla Procura. Qui non si parla soltanto delle intimidazioni da parte del conduttore di una trasmissione Rai, il che sarebbe già grave, ma anche di un vicedirettore di rete”.

Così, in un’intervista al Riformista, il parlamentare azzurro commissario della Vigilanza Andrea Ruggieri, spiega le ragioni della denuncia fatta ieri in commissione dello scambio di messaggi tra lui e il conduttore di ‘Report’, Sigfrido Ranucci.

Sulle accuse mossegli dal M5S di voler sabotare ‘report’, Ruggieri replica: “Non voglio sabotare proprio nulla. Come ho già ribadito, io difendo il buon nome della Rai pagata dal canone dei cittadini”.

E aggiunge che “a partire dalla gestione di Ranucci, la trasmissione Report non fa più parte del Consorzio del giornalismo investigativo internazionale. Ci sarà un motivo, no? Per giunta, cosa se ne fa il vicedirettore di Rai3 di 78.000 dossier che ha detto di possedere sui parlamentari della Repubblica? Io quella lettera che lo accusava di molestie sessuali la gettai nel secchio della spazzatura senza pensarci due volte”