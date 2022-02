Comunicazione digitale sicura. Social e servizi online 

globalist

1 Febbraio 2022 - 17.33

L’8 febbraio è il Safer Internet Day 2022, la Giornata mondiale

dedicata all’uso positivo di Internet.

Torna la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea; quella degli ultimi anni ha assunto una valenza ancor più significativa: l’emergenza sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani ma anche di qualsiasi adulto e, in particolare, sull’approccio al mondo virtuale e al digitale. L’obiettivo della giornata è quello di stimolare la società, e in particolare i giovani, a riflettere sull’uso consapevole della rete, ponendo l’accento sul ruolo attivo e responsabile di ognuno nel vivere e utilizzare Internet come realtà e strumento positivo e sicuro. Durante la giornata, su vari fronti, vengono affrontate e discusse problematiche emergenti quali metaverso, gaming, big data e intelligenza artificiale.

Di fondamentale importanza è oggi conoscere la maniera in cui proteggersi dalle insidie della comunicazione digitale.

Ecco dunque una mini-guida alla gestione di social e servizi online

Cyberbullismo, fake news, hate speech e truffe informatiche sono alcuni dei pericoli della rete.

Come evitarli? Di seguito alcuni consigli fondamentali, per non cadere nei tranelli del web.

Non rivelare informazioni personali

Quando si naviga in rete, si può incontrare letteralmente chiunque. I social e le chat sono finestre di dialogo con l’ignoto. Bisogna badare a non dare informazioni private a perfetti sconosciuti. Dietro le apparenze, può nascondersi un hacker che ha l’intento di appropriarsi di dati dei conti bancari.

Controllare l’affidabilità di un sito

Non solo social. La rete è fatta anche di piattaforme e siti web in cui acquistare servizi a pagamento. È possibile ad esempio prenotare una visita in telemedicina: un dottore a distanza offrirà via Internet la sua consulenza. Oppure è possibile seguire un corso sulla rete e accrescere il proprio bagaglio formativo. Sul versante intrattenimento, internet, soprattutto all’ epoca dei social, è uno strumento utile ma comunque potenzialmente pericoloso e dunque, anche se si parla di intrattenimento, serietà e consapevoleza sono imprescindibili.

Sono tante le piattaforme in cui godere di momenti di svago:social network e applicazioni per l’invio di messaggi , sistemi per la condivisione di foto, di musica e video , ma anche accesso, tramite app, a piattaforme per film e serie in streaming oppure siti relativi a scommesse e giochi virtuali.

Tra queste ultime, un esempio sono i casino online, muniti di regolare licenza AAMS/ADM rilasciata dal Monopolio di Stato. In tutti questi casi, prima di concedere i dati dei propri conti per procedere all’acquisto, bisogna badare che la piattaforma in questione rispetti rigidi protocolli di sicurezza informatica: deve essere presente la stringa ‘https’ nell’indirizzo del sito e il simbolo del lucchetto nella barra del browser.

Effettuare il cosiddetto fact-checking

Sul web è possibile pubblicare qualsiasi tipo di informazione, che sia vera o meno. Proprio per questo, per non essere preda di cattiva informazione, bisogna assicurarsi che il fatto riportato sia reale. Come fare? Innanzitutto, bisogna guardare la fonte. Questa deve essere chiara e definita e soprattutto attendibile. In secondo luogo, bisogna chiedersi quando è avvenuto il fatto. Ci sono fake news ripubblicate con cadenza regolare. Infine, bisogna accertarsi che la notizia sia riportata anche su altre fonti di informazione, per essere validata.







Non cliccare su link sospetti



Le e-mail sono un mezzo di comunicazione molto utilizzato. Purtroppo sono anche veicolo di truffe informatiche di vario tipo. Quando il mittente è sconosciuto, bisogna prestare particolare cautela col contenuto del suo messaggio. In particolare, è importante non cliccare mai sui link presenti. Questi possono condurre al download involontario di virus e malware, che possono compromettere la funzionalità dei propri dispositivi e copiare i dati presenti nel Personal Computer.





Verso una comunicazione digitale sicura



Comunicare è come respirare. È un’esigenza, qualcosa di cui non si può fare a meno. La giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet dell’ 8 febbraio, ha proprio l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti sull’importanza di un utilizzo consapevole e informato delle tante piattaforme social , metterli in guardia dal pericolo rappresentato per esempio dagli attacchi che puntano a rubare gli account, a causa del grande valore che ricoprono per i cyber criminali le informazioni registrate su di essi.

L’era digitale che stiamo vivendo è solo agli albori, ma già si presenta particolarmente sofisticata. Il web ha le sue regole, come qualsiasi altro media. Bisogna impararle, per stare al riparo da situazioni a rischio e godersi le grandi possibilità della rete.