Twitter abilita l'etichetta 'fuorviante' per quei tweet che diffondono fake news e bufale sul Covid

globalist

18 Gennaio 2022

Preroll

Da ieri su Twitter è comparso un nuovo ‘flag’, un avviso sui contenuti ritenuti ‘fuorvianti’ che verrà associato a quei tweet che riportano dati o notizie giudicate false o ingannevoli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La pagina di Twitter ha spiegato quali siano i tweet che potrebbero essere soggetti a questa decisione, ossia “i contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli e suscettibili di comportare un rischio significativo di danni (come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica)”. Quindi, per esempio, tutti i tweet che contengono “bufale” in merito alla natura del virus che causa il Covid, o all’efficacia delle terapie per curare la malattia.

Middle placement Mobile

Inoltre, su questi contenuti la piattaforma disabiliterà la possibilità di interagire con essi da parte della community: non ci sarà, quindi, spazio per il retweet o la citazione di quei contenuti.

Dynamic 1

In caso di tweet ingannevole, Twitter prenderà provvedimenti sia per il contenuto che nei confronti del suo autore o autrice. La piattaforma manderà a questi degli avvisi: 1 avviso, nessuna azione a livello di account; 2 avvisi, blocco dell’account per 12 ore; 3 avvisi, blocco dell’account per 12 ore; 4 avvisi, blocco dell’account per 7 giorni; 5 o più avvisi, sospensione permanente.