AlphaEarth aiuterà a monitorare i cambiamenti climatici

4 Agosto 2025 - 17.08

Si chiama AlphaEarth lo strumento ideato dalla divisione IA di Google, DeepMind, per semplificare l’uso dei dati satellitari da parte di ricercatori, aziende e istituzioni, testato per circa un anno da alcune decine di gruppi di ricerca. Mettendo insieme miliardi di dati raccolti tra il 2017 e il 2024 da decine di satelliti attivi, in lunghezze d’onda che spaziano dal visibile all’infrarosso fino ai radar, AlphaEarth fornisce una mappa del mondo “di qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”, come ha spiegato Chris Brown, alla guida del progetto descritto nello studio pubblicato online su arXiv, una piattaforma che accoglie articoli in attesa di revisione da parte della comunità scientifica.

Le immagini fornite da decenni dai satelliti sono ad altissima risoluzione e di tipo diverso, e proprio la sovrabbondanza di dati è stato uno dei problemi che finora ne aveva reso difficile l’uso pratico. Per risolvere il problema, Google DeepMind ha sviluppato un nuovo modello di intelligenza artificiale per aggregare i dati di tanti satelliti. Anche se il sistema non è immune da errori, le informazioni che produce sembrano essere più precise del 23,9% rispetto ad IA analoghe.

L’IA ha permesso di elaborare mappe con una risoluzione di 10×10 metri, consumando molta meno energia e spazio di archiviazione, e facendo risparmiare ai ricercatori molto tempo per l’elaborazione dei dati: Nicholas Murray, dell’Università australiana “James Cook”, ha spiegato sul sito della rivista Nature che normalmente si impiegano decine o centinaia di giorni prima di poter iniziare a realizzare prodotti.

Uno dei gruppi di ricerca coinvolto nel progetto AlphaEarth è MapBiomas, progetto brasiliano nato dalla collaborazione fra università, aziende tecnologiche e ONG, che ha l’obiettivo di monitorare i cambiamenti ambientali in Brasile. Il suo fondatore, Tasso Azevedo, ha dichiarato che AlphaEarth “offre nuove opzioni per creare mappe più accurate, precise e veloci da produrre: qualcosa che non saremmo mai stati in grado di fare prima”.

Per quanto riguarda la privacy, Google afferma che i dati di AlphaEarth non comprendono singoli oggetti, persone o volti. Ora sarà possibile estrarre informazioni utili in molti ambiti, soprattutto per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ad esempio analisi dei movimenti del suolo per elaborare mappe dei rischi, fino all’uso in agricoltura, per guidare i contadini in un uso più efficiente di fertilizzanti e acqua.