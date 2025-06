Kennedy Jr. e il movimento Maha, una minaccia ben maggiore di Musk per la Casa Bianca e il pianeta

globalist Modifica articolo

In un editoriale pubblicato da The Independent il giornalista Alex Hannaford mette in guardia contro l’influenza crescente di Robert F. Kennedy Jr. e del suo movimento “Make America Healthy Again” (MAHA), definendoli un pericolo potenzialmente più grave rispetto a quello rappresentato da Elon Musk nella Casa Bianca.

L’uscita di Musk dal governo statunitense ha lasciato spazio a Kennedy, nominato a capo di un’agenzia con un budget di quasi due trilioni di dollari e oltre 80.000 dipendenti, il quale sta promuovendo teorie cospirative sui vaccini, in particolare contro il vaccino Covid.

Hannaford cita le affermazioni di Kennedy, che ha descritto i bambini americani come “sovramedicati e malnutriti” nel suo “Maha Report”, un piano dell’amministrazione Trump per “rendere i bambini americani sani di nuovo”. Questo documento riflette le sue posizioni controverse su vaccini, pesticidi e farmaci, che l’articolo considera prive di fondamento scientifico. “Kennedy ha passato anni a dire alle persone chi o cosa incolpare per i loro problemi di salute”, scrive Hannaford, citando Jonathan Jarry, esperto di comunicazione scientifica della McGill University, il quale colloca RFK Jr. all’interno di un più ampio movimento di benessere che alimenta narrazioni antiscientifiche.

L’opinione de The Independent evidenzia il rischio che le teorie di Kennedy, amplificate dalla sua nuova posizione di potere, possano minare la salute pubblica. L’articolo ricorda che il vaccino Covid ha contribuito a contenere una pandemia che ha causato oltre sette milioni di morti nel mondo, e definisce “sconcertante” l’idea che una figura con tali responsabilità promuova disinformazione medica. “Le sue idee hanno conseguenze nel mondo reale”, afferma Hannaford, sottolineando il potenziale impatto devastante di queste narrazioni sulla fiducia nei sistemi sanitari.

Le figure che, come Kennedy, sfruttano ruoli istituzionali per diffondere teorie cospirative, rappresentano una sfida significativa per la credibilità e l'efficacia delle politiche sanitarie negli Stati Uniti.