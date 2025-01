Arriva Operator, l'agente AI che può fare attività per l'essere umano

redazione Modifica articolo

25 Gennaio 2025 - 17.39 Culture

ATF

Lo sviluppatore di ChatGpt, OpenAI, ha ufficialmente annunciato Operator, un agente di intelligenza artificiale che può esplorare liberamente il web e addirittura svolgere in autonomia attività per conto delle persone.

Basatosi sul modello Computer-Using Agent, che unisce le capacità visive multimodali di Gpt-4o ad un sistema di apprendimento e ragionamento avanzato, al momento lo strumento è disponibile solamente negli Stati Uniti.

Stando a quanto riporta OpenAI in una nota ufficiale, Operator è in grado di interagire con i computer anche solo partendo da minime indicazioni date dagli utenti: per esempio, la possibilità di prenotare un biglietto aereo non appena scende sotto ad una determinata fascia di prezzo, o anche un tavolo in un ristorante appena si libera, ma anche, ad esempio, ordinare cibo a domicilio, creare immagini o acquistare prodotti online.

Queste le parole con le quali si è presentato OpenAI: “Raccogliendo feedback dal mondo reale, possiamo perfezionare le misure di sicurezza e migliorarle costantemente, mentre ci prepariamo per un futuro che vedrà un uso crescente degli agenti digitali”.

Dopo alcuni test interni, i risultati sono stati sorprendenti: il sistema ha completato con successo l’87% delle operazioni basate sul web e il 38,1% di quelle che richiedono l’utilizzo completo del computer. Inoltre, in caso di necessità di un intervento umano, Operator manda una notifica per lasciare il controllo all’utente, ad esempio nei casi di scrittura e invio di una e-mail o nell’inserimento di dati sensibili online.

Non mancheranno le collaborazioni, come quelle già annunciate da OpenAI con Uber, Instacart e DoorDash (ed è lecito aspettarsene altre), al fine di integrare Operator nel quotidiano e semplificare le attività. Attualmente solo gli abbonati a ChatGpt Pro negli Usa possono provare la novità, ma in futuro dovrebbe diventare disponibile anche per gli utenti ChatGpt Plus, Team ed Enterprise.