Navalny morto o assassinato con un'embolia provocata esternamente? Cosa dice la scienza

globalist Modifica articolo

16 Febbraio 2024 - 15.46

ATF

Navalny morto per un’embolia. Ma morto o assassinato? La prova dell’embolia indotta è spesso difficile da ottenere. Questo perché i sintomi possono essere simili a quelli di altre cause di morte, come l’infarto o l’ictus. Inoltre, le tecniche utilizzate per indurre l’embolia possono essere molto sofisticate e difficili da rintracciare.

L’embolia è un evento medico grave che può avere conseguenze fatali se non trattato tempestivamente. Si verifica quando un coagulo di sangue, un ematoma o un’altra massa solida si forma in una parte del corpo e viaggia attraverso il flusso sanguigno fino a raggiungere un vaso sanguigno più piccolo, bloccandolo e interrompendo il flusso di sangue. Questo può causare danni ai tessuti e, in alcuni casi, essere letale.

Meccanismi dell’embolia

L’embolia può essere di diversi tipi, tra cui l’embolia polmonare, cerebrale o periferica, a seconda della sua localizzazione. Tuttavia, indipendentemente dalla sede, il meccanismo di base è lo stesso: un coagulo di sangue (noto anche come trombo) o un’altra sostanza solida si stacca dal suo sito di origine e si sposta attraverso il flusso sanguigno fino a bloccare un vaso sanguigno più piccolo.

Le cause interne dell’embolia possono includere condizioni come la trombosi venosa profonda, l’aterosclerosi, l’aritmia cardiaca e le complicanze dopo interventi chirurgici o fratture ossee. Tuttavia, è importante notare che l’embolia può anche essere provocata esternamente.

Emboli provocati esternamente

Sebbene meno comuni delle cause interne, ci sono casi documentati in cui l’embolia è stata provocata esternamente, spesso con l’intento di causare danni o la morte a una persona. Queste situazioni possono variare notevolmente e possono includere:

Iniezioni di sostanze embolizzanti: Alcuni casi hanno riportato l’utilizzo intenzionale di sostanze embolizzanti, come silicone liquido o altri materiali, in procedure estetiche non autorizzate. Queste sostanze possono migrare attraverso il flusso sanguigno e provocare embolia polmonare o cerebrale. Iniezioni di aria: L’introduzione di aria nelle vene o nelle arterie può provocare embolia gassosa, che può essere letale se non trattata rapidamente. Questo può avvenire durante procedure mediche invasive, come l’inserimento di un catetere, se non vengono adottate misure di sicurezza adeguate. Lesioni da trauma: In alcuni casi di lesioni traumatiche, come incidenti automobilistici o ferite da arma da fuoco, frammenti di osso, tessuto o altri materiali possono staccarsi e causare embolia in altre parti del corpo. Interventi medici: Se non eseguiti correttamente, alcuni interventi medici, come la somministrazione di flebo, possono provocare l’ingresso di batteri o altri agenti patogeni nel flusso sanguigno, causando embolia settica.

Conclusioni

In conclusione, sebbene l’embolia sia spesso il risultato di condizioni interne, ci sono casi documentati in cui può essere provocata esternamente, spesso con intenti criminali o a causa di negligenza medica. È essenziale comprendere i meccanismi di formazione dell’embolia e adottare misure preventive appropriate per ridurre il rischio di tali eventi.

Ad ogni modo riguardo Navalny le ipotesi resteranno ipotesi. Tanti oppositori di Putin muiono prematiramente. Ma non si saprà mai davvero il perché.