Viaggi nello spazio, nominato il primo astronauta disabile: è il campione paralimpico McFall

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 18.53

Preroll

Viaggi nello spazio anche per persone con disabilità? Ora potrebbero diventare a breve realtà. l’Agenzia spaziale europea ha infatti nominato il velocista paralimpico britannico John McFall come primo “parastronauta” del mondo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il velocista paralimpico britannico parteciperà a uno studio di fattibilità condotto dall’Agenzia spaziale europea, composta da 22 nazioni, riporta la Reuters. Lo studio sarà condotto come parte di un programma di addestramento per astronauti per comprendere le condizioni necessarie alle persone con disabilità per prendere parte a missioni future.

Middle placement Mobile

In particolare, 257 persone si sono candidate per il ruolo di astronauta disabile. La nomina è avvenuta alla luce della selezione di una nuova serie di astronauti da parte dell’ESA per la prima volta dal 2009. Da allora, l’agenzia spaziale ha rifiutato 22.500 candidature valide a causa delle loro limitazioni fisiche.

Dynamic 1

Oltre a John McFall, l’agenzia spaziale ha nominato anche cinque nuovi astronauti nell’ambito della sua prima campagna di reclutamento per portare la diversità nei viaggi spaziali. Le altre cinque aggiunte comprendono due donne. Le reclute sono state scelte tra 22.000 persone che hanno fatto domanda per i posti.

Per i posti di astronauta si sono candidate persone provenienti da oltre 25 Paesi membri. Tuttavia, la maggior parte delle candidature proveniva dai tradizionali pesi massimi come Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia.

Dynamic 2

L’anno scorso, l’ESA ha pubblicato dei posti per persone pienamente idonee e in grado di superare i severi test psicologici, cognitivi e di altro tipo, ma che non possono diventare astronauti a causa della loro disabilità.

Lo studio dell’ESA che prevede la partecipazione di McFall aiuterà gli ingegneri dell’ESA a capire quali cambiamenti sono necessari nell’hardware per fornire maggiori opportunità a una più ampia gamma di candidati meritevoli per il volo spaziale professionale, ha riferito l’agenzia di stampa.

Dynamic 3

Lo sforzo dell’ESA per portare l’inclusività nel campo dei viaggi spaziali è stato applaudito anche dalla NASA. “Noi della NASA stiamo osservando con grande interesse il processo di selezione dei para-astronauti dell’ESA”, ha dichiarato all’AP Dan Huot, portavoce del Johnson Space Center della NASA. Ha inoltre aggiunto che l’agenzia è interessata a lavorare in futuro con nuovi astronauti reclutati da partner come l’ESA.