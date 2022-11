Bassetti: "Grazie ai vaccini nessuno muore più di Covid vero, ossia polmonite da Covid"

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 22.37

Preroll

La rivincita dei no-vax? Certo il governo Meloni-Salvini-Bolsonaro ha dato fiato al mondo negazionista. Ma la scienza resta scienza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Oggi è grazie ai vaccini se non muore più nessun di Covid vero, cioè con la polmonite da Covid, è grazie ai vaccini se oggi i nostri ospedali per fortuna possono dedicarsi ad altri problemi. È grazie ai vaccini se oggi noi in terapia intensiva non abbiamo praticamente nessuno che ha bisogno di assistenza specifica per Covid».

Middle placement Mobile

Lo ha detto l’infettivologo genovese Matteo Bassetti in un video postato via social. «Quindi – sottolinea – finiamola di fare dei distinguo. Io c’ero e sono orgoglioso di essere dalla parte dei vaccini. I vaccini non hanno colore politico, i vaccini come la medicina e la scienza non sono né di destra né di centro né di sinistra, sono di tutti e i distinguo non vanno bene».