Speranza elogia la Croce Rossa: "Pezzo fondamentale del nostro Paese"

26 Luglio 2022 - 14.17

Roberto Speranza, nel corso del suo intervento alla presentazione del bilancio sociale della Croce Rossa, ha parlato dell’importanza fondamentale rivestita nel corso degli ultimi anni. La Croce Rossa Italiana “è stata un pezzo fondamentale del nostro sistema Paese” durante quella “fase molto difficile e senza precedenti” rappresentata dall’emergenza Covid.

Rivolto alla platea, il ministro ha parlato di “impegno straordinario” messo in campo dai volontari della croce rossa “al servizio del nostro paese” in quella “sfida densa di novità” come l’esplosione del Covid: “Nessuno di noi aveva vissuto prima un’esperienza così difficile come la gestione di una pandemia e la Cri è stato un pezzo fondamentale del nostro sistema Paese.

Perché di fronte a un sfida così difficile, risponde il paese, non può rispondere un pezzo. Sin dalla primissime ora di quei giorni drammatici, la Croce Rossa c’è stata sempre giorno dopo giorno e mese dopo mese. Abbiamo trovato insieme il modo di far rivivere i valori fondamentali del diritto alla salute sancite della nostra Costituzione e dal vostro statuto, perché nessuno deve restare indietro”.

Una “realtà straordinaria che è un patrimonio del paese”, ha detto ancora Speranza ricordando le attività messe in campo dalla croce rossa italiana nel corso del conflitto in Ucraina: “Anche in questa vicenda dell’Ucraina avete dimostrato capacità di costruire reti di accoglienza e di solidarietà”.