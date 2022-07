Moda e accessori: consigli per la scelta del portafoglio donna

globalist

21 Luglio 2022 - 16.06

In pelle, scamosciato, in tessuto, il portafoglio è da sempre un must a cui nessuna donna vuole rinunciare. Il suo uso quotidiano lo rende uno degli oggetti più utilizzati ed essenziali di sempre: c’è a chi piace abbinarlo alla borsetta, chi invece preferisce stili diversi, chi ancora sceglie di cambiarlo a seconda delle occasioni, quello che però accomuna tutte le donne è l’attenzione particolare nell’acquisto di questo accessorio.

Portafoglio donna: quale scegliere?

Scopriamo subito tutti i tipi di portafoglio da donna più belli per questa stagione: forme, modelli e colori per essere sempre al top in ogni momento della giornata!

Portafoglio rettangolare bifold e trifold

Tra i modelli più impiegati vi sono sicuramente i bifold e trifold con forma rettangolare, che si differenziano di norma per misure e apertura: in due nel caso di portafogli bifold, in tre parti in quelli trifold. È chiaro che quest’ultimo offre maggiore capienza ed è per questo più grande, ma è anche vero che dipende da brand a brand. Il portafoglio da donna di The Bridge bifold, ad esempio, garantisce tasche spaziose con possibilità di inserire non solo banconote e carte di credito ma anche monete, il che lo rende un accessorio piuttosto pratico in ogni circostanza.

Portafoglio con cordino

Tra i modelli più in auge, in perfetto stile pop, troviamo il portafoglio con cordino. In commercio sono tantissimi i marchi che producono questo genere di accessorio le cui dimensioni variano sensibilmente: alcuni all’interno offrono poco spazio, giusto il necessario per riporre poche carte e banconote, ideale per la sera, altri invece garantiscono diversi scomparti e tantissimo spazio. La praticità di questo portafoglio è dato dalla presenza di un cordino, a cui alcune volte viene aggiunto una catenina super colorata, che permette un’impugnatura pratica e comoda, adatta a ogni occasione.

Portafoglio portamonete stile vintage

Tra i modelli più richiesti, per una scelta ancora più sorprendente troviamo, o meglio ritroviamo, il portafoglio portamonete a forma di sacchetto. In perfetto stile retrò, ecco che tra le scelte più amate si riscopre la bellezza di questo accessorio: chiusura a bacio e tessuto in pelle morbida per un portafoglio dal sapore vintage che si sposa alla perfezione però con l’immagine di donna cosmopolita.

Portafoglio stile pochette

In estate molte donne preferiscono non portare con sé la borsetta, per questo nasce l’esigenza di possedere un portafoglio capiente che permetta il massimo del comfort e della praticità. Il portafoglio grandezza pochette garantisce, non solo tantissimo spazio per riporre banconote, monete e carte, ma offre anche uno stile giovanile che si presta a completare con carattere qualsiasi look, sarà questo il motivo di tanto successo?

I colori portafoglio più trendy del momento

Dopo aver parlato dei modelli più desiderati, e svelati i consigli per l’acquisto del miglior portafoglio a seconda delle esigenze, è arrivato il momento di scoprire anche le nuance più trendy del momento.

Il nero rimane da sempre uno dei colori più richiesti e abbinabili che dona uno stile elegante e impeccabile in qualsiasi occasione. Non mancano però anche le richieste color terra, marrone caldo, che si presta perfettamente a completare qualsiasi look, specialmente nelle giornate d’estate quando i colori predominanti sono il dorato, l’orange e il bianco.

Super amati e richiesti troviamo anche i portafogli dai colori appariscenti. Quest’anno, complice la voglia di riassaporare la libertà post lockdown, tra gli irrinunciabili da scegliere per il proprio portafoglio troviamo i colori pastello: pink, carta da zucchero, green e tantissime altre nuance per offrire una ventata di freschezza in ogni momento della giornata!