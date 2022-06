Fondazione Centro Internazionale Radio Medico, cercasi personale per assistenza telemedica a Roma

globalist

29 Giugno 2022 - 10.10

La Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), con sede a Roma, in Via Dell’Architettura 41, ricerca la figura professionale di MEDICO per i propri servizi di assistenza telemedica marittima in sede a ROMA.

La Fondazione, utilizzando i sistemi di telecomunicazione, fornisce assistenza medica agli equipaggi ed ai passeggeri imbarcati su navi di tutte le nazionalità in navigazione in tutti i mari del mondo.

L’impegno richiesto è di coprire turni di guardia presso la sede della Fondazione, in giorni della settimana fissi e concordati al momento dell’inizio della collaborazione. Le prestazioni richieste sono teleconsultazioni senza contatto diretto con i pazienti.

Si richiedono, oltre alla abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’ordine e copertura assicurativa individuale:

– Esperienza clinica

– Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta ed eventualmente di altre lingue

– Buone competenze sull’uso del PC in ambiente Windows, del pacchetto OFFICE, sull’uso di Internet e dei suoi strumenti principali

– Disponibilità a lavorare in Team.

Si offre contratto di collaborazione libero professionale a seguito di training sulla specifica tipologia di attività. Il compenso è commisurato alla tipologia di impegno di interazione online tra medico e paziente.

Maggiori disponibilità nei giorni: Martedì, Mercoledì, Giovedi e Venerdì.

I medici interessati possono inviare il proprio C.V. in formato europeo a:

E-mail: [email protected] Tel.: 338/6661650 (Sig. Saturnino)

Il presente annuncio è rivolto a professionisti di entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, ed a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.