La nuova soluzione residenziale per studenti: inaugura il residence Collegiate Milan North

In occasione dell’imminente avvio dell’anno accademico 2022/23, la città di Milano decide di mettersi al passo con le altre grandi metropoli universitarie internazionali, offrendo agli studenti fuori sede e ai giovani professionisti, un’innovativa ed esclusiva tipologia residenziale.

Sull’esempio dei campus americani, ma col gusto estetico tipico del luxury made in Italy, Collegiate – leader nel settore degli alloggi per studenti – inaugura Milan North, residence di recentissima costruzione, in cui l’ospitalità all inclusive diventa accoglienza a 5 stelle.





Ubicazione della struttura

Il nuovo edificio sorge in posizione strategica: immerso nel verde, ma nel cuore, attivo e pulsante, della Città Metropolitana di Milano, in un quartiere perfettamente collegato al resto della città mediante autobus, tram e linee metropolitane (si trova a soli 2 minuti dalla fermata Villa San Giovanni, linea M1).

Da Milan North si possono comodamente raggiungere tutti i punti nevralgici della città, come Piazza Duomo e i Navigli, ma anche le sedi delle principali Università, così da poter garantire, ai residenti, facilità di accesso ai corsi e, allo stesso tempo, svago e divertimento.

La sede principale dell’Università Bicocca, ad esempio, è a pochi minuti di distanza, mentre Il Politecnico, l’Università San Raffaele, il Conservatorio Giuseppe Verdi, l’Accademia di Belle Arti e Accademia Teatro alla Scala distano appena 30 minuti.





Appartamenti ed alloggi

La struttura è altamente ricettiva, decisamente capiente e strutturata su 5 piani distinti: il piano terra è riservato alle aree comuni, i piani rialzati sono occupati dagli appartamenti residenziali.

L’edificio, moderno ed elegante, si affaccia direttamente sulla corte centrale, contraddistinta da aree verdi e zone attrezzate per gli sport all’aria aperta.

Negli spazi comuni trovano sede un Club e Lounge Bar riservati ai residenti, alcune sale Dinner, la piscina coperta, una zona fitness/benessere con SPA e sauna, un cinema privato e le sale studio condivise.

Gli appartamenti, invece, offrono diverse soluzioni abitative: tutti dotati di qualsiasi tipo di comfort e di impianti di domotica, sono arredati con gusto ed eleganza, secondo un design lineare e moderno, caldo ed accogliente.

Alcuni alloggi sono caratterizzati dalla vista sul giardino (i Courtyard Apartments), altri situati ai piani superiori, altri ancora invece permettono di ospitare un numero maggiore di inquilini, come – ad esempio – i Twin Apartments e le Penthouse.

Servizi ed optional esclusivi

Collegiate Milan North è una struttura perfettamente organizzata, in grado di offrire agli inquilini notevoli servizi, compresi nei canoni di alloggio: la reception è aperta tutti i giorni, 24 ore su 24 e sono messi a disposizione degli ospiti un parcheggio custodito, il servizio di noleggio biciclette e quello di lavanderia.

Inoltre, i residenti potranno usufruire del servizio manutenzione e su richiesta del servizio pulizia.

Come richiedere informazioni

Per ottenere maggiori informazioni e poter verificare di persona gli standard qualitativi di Collegiate Milan North, è possibile collegarsi al sito https://www.collegiate.it/, scorrere la photo gallery, localizzare la struttura sulla mappa e scaricare la brochure con la piantina dell’edificio.

Infine, per registrare il proprio interesse, sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo presente sul sito.