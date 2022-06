Ecco chi è Viktoria: la più bella ragazza ucraina impegnata al fronte che ora gareggia per miss Universo

globalist

Viktoria Apanasenko è una modella ucraina piuttosto nota nel suo Paese. Ma con lo scoppio della guerra ha dato una virata alla sua vita: ha dismesso i tacchi e si è impegnata in prima linea nel volontariato. Per mesi ha portato pasti e beni di supporto alla “sua” gente sotto le bombe. Ha aiutato anziani, donne e bambini.

Ma ora, a poche settimane dal concorso di bellezza più importante del pianeta, non vuole perdere quella che potrebbe essere la sua grande occasione: parteciperà a Miss Universo.Sarà lei, infatti, a rappresentare l’Ucraina alle finali del concorso, essendosi classificata seconda al concorso nazionale del 2021.

Viktoria Apanasenko dovrà sfidare le bellezze di tutto il mondo per portare a casa la corona e la fascia. Ma è più determinata che mai: “Era un mio sogno fin dall’infanzia. Amo moltissimo la mia Ucraina ed è un grande onore rappresentarla a livello internazionale”, ha detto la ragazza. 28 anni, originaria di Chernihiv, che qualche anno fa ha conseguito la laurea in servizi sociali presso la facoltà di psicologia dell’università Taras Shevchenko di Kiev.

Viktoria è intenzionata a vincere il concorso non solo per una sua gratificazione personale, ma soprattutto per continuare a tenere accesi i riflettori sul suo Paese: “Abbiamo bisogno del sostegno di altri Paesi per salvare la vita del nostro popolo e fermare la crudeltà della Russia”, ha dichiarato ai microfoni dei media locali.