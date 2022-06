Spedizione per fuorisede: sentirsi a casa grazie al pacco celere di Poste Italiane

globalist

14 Giugno 2022

Al giorno d’oggi, il fenomeno dell’emigrazione è sempre più diffuso su larga scala nel territorio italiano, sia per esigenze lavorative sia per motivi di studio. La lontananza dalla famiglia, nonostante tutto, resta l’ostacolo più difficile da affrontare per chi è destinato a vivere la propria vita a chilometri di distanza dal suo paese d’origine.

Per renderla più sopportabile, allora, ecco arrivare in soccorso il pacco della mamma ricco di leccornie e delizie della propria terra. Un’usanza, questa, che nasce nei tempi antichi, ma continua ad affermarsi anche ai giorni nostri diventando un vero e proprio commercio.

Per evitare sgradite sorprese dovute ai lunghi giorni di attesa, Poste Italiane viene incontro alle famiglie garantendo tempi di consegna molto più rapidi rispetto a qualche anno fa.

I servizi offerti da Poste Italiane permettono infatti di ricevere un pacco fino a trenta chilogrammi in pochi giorni lavorativi. I prezzi sono accessibili a tutti e variano in base al peso.

Di seguito vediamo allora tutte le opzioni di spedizione per un pacco celere ordinario di Post Italiane.

Paccocelere di Poste Italiane: quali sono le opzioni disponibili?

Una volta definiti i prodotti e i beni da spedire, è possibile scegliere tra diverse tipologie di paccocelere che si differenziano per limite massimo di peso e rapidità della consegna.

Ad esempio con il servizio Paccocelere 3 è possibile spedire un collo da 0 a 3 chilogrammi spendendo 9,90 euro. Per pacchi da 3 a 10 chili saranno necessari invece 13,90 euro, fino ad arrivare a 21,90 euro per pacchi fino ai 20 chili.

Questi devono rispettare alcuni parametri, e nello specifico le dimensioni non possono superare i 150 cm, sommando le misure di tutti i lati. La consegna è garantita in quattro giorni, senza includere sabati e festivi.

Alla ricezione del pacco, si dovrà apporre una firma di avvenuta consegna. In caso di mancato ritiro, l’addetto proverà altre due volte a recapitare la merce, in seguito il pacco resterà in giacenza per un periodo di dieci giorni lavorativi presso l’ufficio postale, entro i quali il destinatario potrà recarsi di persona a ritirarlo.

Un’altra opzione ancora più rapida è Paccocelere 1.Si distingue dal precedente solo per il numero dei giorni di consegna, uno o due al massimo, e per una lieve variazione dei prezzi. Si spenderanno infatti 12,90 euro per un pacco da 0 a 3 chilogrammi, 16,90 euro per i pacchi da 3 a 10 chilogrammi, da 10 a 20 chilogrammi il costo sarà di 19,90 euro mentre da 20 a 30 chilogrammi si pagheranno 24,90 euro. Restano inalterati il limite di peso, le modalità di spedizione e la giacenza in caso di non avvenuta consegna.

Con il pacco celere ordinario di poste italiane è inoltre possibile accedere al tracciamento, per una totale limpidezza nei confronti del cliente.

In maniera facile e veloce si potrà monitorare lo spostamento in tempo reale del proprio pacco tramite il servizio online Cerca Spedizioni. Un’alternativa ancora più pratica è poi l’utilizzo dell’App delle poste.

Per chi, invece, non avesse confidenza con il mondo del Web, esiste la classica soluzione di una semplice chiamata gratuita al numero di assistenza 803.160, nell’orario stabilito dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorni, esclusi i festivi. Con ognuna di queste opzioni sarà necessario fornire il codice presente sulla ricevuta relativo al proprio pacco, assegnato al momento della spedizione.

Un ulteriore servizio offerto al cliente è la possibilità di acquistare la spedizione online. Navigando sul sito di Poste Italiane è possibile preparare e pagare la spedizione recandosi nell’ufficio postale prescelto solo per consegnare il pacco, allegando la documentazione precedentemente scaricata.

Per l’utente che avesse problemi di spostamento, è disponibile anche il servizio a domicilio. Sarà necessario pesare il pacco, rispettare le dimensioni massime suggerite, imballarlo e attendere comodamente da casa l’arrivo dell’addetto al ritiro.