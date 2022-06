Caricabatterie universale, la Ue dice sì: rivoluzione nel mondo della telefonia mobile

globalist

7 Giugno 2022 - 12.09

Rivoluzione nel mondo della telefonia. Le istituzioni europee, infatti, hanno trovato un accordo politico per quanto riguarda l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere. Lo ha annuncia la commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo.

La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi mobili e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. Nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici, stop anche alla vendita di caricabatterie nuovi per ogni dispositivo: i consumatori avranno la possibilità di usare i loro vecchi cavi.