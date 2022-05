Previsioni: grandine, temporali e aria fredda investono l'Italia

globalist

28 Maggio 2022 - 18.33

Preroll

Le previsioni dicono grandine: in questo fine settimana è previsto l’arrivo di aria molto fredda direttamente dal Nord Europa, pronta a porre fine a questo lungo ed inusuale periodo di caldo afoso che attanaglia ormai da tanti giorni il nostro Paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel corso delle prossime ore i forti temporali si estenderanno gradualmente a gran parte del Nord manifestandosi in forma più attiva dal tardo pomeriggio, la sera e gran parte della notte quando soprattutto sul Piemonte, in Lombardia e in Emilia Romagna potranno risultare di forte intensità accompagnati da intense raffiche di vento, locali grandinate, ma anche da un brusco crollo dei termometri.

Middle placement Mobile

Anche al Sud e su parte del Centro il meteo non riuscirà a trascorrere tranquillo.

Dynamic 1

Sarà questo il preludio ad una Domenica che inizierà all’insegna di un contesto meteo nettamente diverso rispetto a questi giorni per molte zone d’Italia e non solo per la presenza di una reiterata instabilità, ma soprattutto sotto l’aspetto climatico in quanto un drastico calo termico potrà portare le colonnine di mercurio a perdere anche oltre 10°C rispetto ad oggi.