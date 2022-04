BMW presenta le nuove auto e moto per la Polizia di Stato

globalist

18 Aprile 2022 - 19.59

Pochi giorni fa, presso lo Urban Store di via Barberini a Roma, la BMW ha organizzato la presentazione dei nuovi mezzi in allestimento speciale progettati appositamente per la Polizia di Stato italiana. Si tratta in tutto di sei veicoli, due auto e quattro moto, che serviranno ai nostri agenti per tutelare la sicurezza di ogni cittadino. Già da molti anni la casa tedesca si è messa a disposizione delle forze dell’ordine in Italia e anche questa volta la collaborazione reciproca ha portato nel nostro Paese una serie di modelli auto davvero invidiabili.

Si parte dalla Bmw Serie 1, pronta a rombare su strade e autostrade, seguita dal secondo modello di macchina che però ha scopi diversi: la Bmw X5 Protection VR6, difatti, è blindata e mira a proteggere più che ad inseguire. Come detto sono invece quattro i modelli a due ruote “griffati” Polizia di Stato: la RT 1250 RT-P, la F 850 GS-P e la crossover F 900 XR-P. Ultimo dei modelli presentati, forse il più atteso, è stato il CE 04-P, totalmente elettrico e non ancora sul mercato. Questo scooter infatti entrerà in servizio per le forze dell’ordine ancora prima della sua messa in vendita per i privati.

I modelli di gomme ideali per le BMW

Le nuove auto in dotazione alla Polizia di Stato montano gomme Bridgestone, una garanzia di qualità. Non c’è bisogno però di avere una elevata disponibilità economica o veicoli fuori dal comune come questi per avere gomme sicure. Potete trovare pneumatici al miglior prezzo anche di tipo premium, cioè selezionati per guidatori esigenti alla ricerca di qualità, sicurezza e allo stesso tempo di livelli di performance alti. Non dimenticate poi anche la rumorosità, fattore da non sottovalutare per chi vuole guidare senza radio, godendosi il rumore della strada che scorre sotto le ruote e nient’altro. Ricordatevi che con pneumatici di ultima generazione, cioè di classe A o B, potrete ridurre i consumi di carburante di circa il 7% all’anno e al tempo stesso avrete una sicurezza più alta con maggiore aderenza alla strada e spazio di frenata minore.

Veicoli super per la Polizia di Stato

La nostra Polizia di Stato si è dunque rifatta il look con questi nuovi veicoli BMW. Non va dimenticato però che nel corso degli ultimi anni si è dato vita ad un profondo rinnovamento con l’arrivo delle Alfa Romeo 159 da 200 CV, delle Fiat Bravo 2.0 M-JET da 165 CV e dalla Seat Leon 2.0 da 150 CV. Da qualche anno è presente anche la Alfa Romeo Giulietta, con motore turbodiesel 2.0 da 150 CV. Il vero fiore all’occhiello rimane però la Lamborghini Huracan LP-610, in dotazione per il trasporto di organi. Ce ne sono solamente due in tutta Italia, potreste avere la fortuna di vederle sfrecciare in autostrada: una a Bologna e una a Roma, possono raggiungere i 300 Km/h e sono dotate di accessori speciali visto il delicato compito per il quale sono nate: kit di soccorso, defibrillatore e frigo box, in modo da essere sempre pronte per ogni emergenza.