Testo argomentativo sulla guerra in Ucraina alla Maturità? Le ipotesi degli studenti

globalist

10 Marzo 2022 - 15.34

Preroll

Come ormai è noto, le tracce di italiano all’esame di maturità quest’anno vedono il ritorno di due tipologie di tema, il tema d’attualità e il tema argomentativo. Sono molti quelli che pensano che quest’ultimo possa essere di tipologia storica e possa vertere sul conflitto in atto in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Agli studenti potrebbe essere richiesto di trattare nel tema argomentativo la guerra in Ucraina e le sue ragioni storiche. Si dovrà partire da alcune conoscenze base che al momento della prova verranno date per scontate.

Middle placement Mobile

Di seguito alcuni spunti che potrebbero tornare utili per scrivere il tema: cosa sono l’Onu e la Nato? Che ruolo hanno nel conflitto? E L’Unione Europea? Cosa è successo in Ucraina nel 2014? Quali sono i rapporti tra l’Italia e la Russia?

Dynamic 1

Meglio essere pronti e prepararsi su quello che in questi giorni sta monopolizzando il dibattito nazionale: il conflitto fra Russia e Ucraina, che resterà ancora a lungo sul piatto dell’attualità, accanto a una pandemia che ancora non ha abbandonato le nostre vite quotidiane.