Flash mob sul turismo: misure straordinarie per salvare un settore devastato dalla pandemia

4 Marzo 2022 - 13.25

Venerdì 4 marzo c’ stato al Colosseo un flash mob degli addetti al comparto turistico; sono i lavoratori di alberghi, motel, campeggi, bar, ristoranti, villaggi, strutture di attrazione, parchi giochi, musei, aree archeologiche, tour operator, agenzie di viaggi, tour organizer.

Il Turismo è centrale nella vita del paese, occupa quasi 1,8 milioni di lavoratori e produce oltre il 7% del Pil, e in alcune aree è il settore trainante dell’intera economia del territorio con percentuali molto superiori.

La situazione delle città d’arte è critica, nella sola Capitale quasi l’80% degli alberghi sono chiusi, e oramai il blocco dei licenziamenti è caduto.

Il Flash mob si svolge contemporaneamente in quattro città, l’iniziativa è stata presa dai sindacati di categoria Filcams, Fisascat, e Uiltrucs, che chiedono alle Istituzioni risposte chiare e misure straordinarie per salvare un settore devastato da due anni di pandemia, e con la prospettiva di una guerra in Ucraina che potrebbe aprire scenari drammatici. Filcams, Fisascat, e Uiltrucs denunciano “sostegni solo a parole”, in quanto non sono previste misure di supporto all’occupazione e sostegno adeguato.

La soluzione che i sindacati propongono per uscire dalla crisi e gestire una ripresa, necessita di un confronto tra le parti, Governo, imprese e sindacati, aprire un tavolo, con delle linee guida precise, che salvaguardino investimenti, professionalità e occupazione, per delineare una reale prospettiva di crescita e stabilità del settore e di tutta la filiera.