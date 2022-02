Il vaccino Novavax convincerà i No Vax? L'immunologo Clerici è scettico

globalist

22 Febbraio 2022 - 15.16

Sul nuovo vaccino Novavax, che dovrebbe ‘convincere’ i No Vax al vaccino, Mario Clerici – immunologo – è piuttosto scettico: “Non credo che l’arrivo del vaccino di Novavax farà cedere i no-vax duri e puri convincendoli a a farselo somministrare. Perché hanno un rifiuto molto più profondo rispetto alla formulazione vaccinale in sé”.

Clerici commenta così le speranze sul vaccino Novavax e sulle sue possibilità di convincere i No Vax più scettici: “La speranza è che, essendo Novavax un vaccino molto più tradizionale, possa convincere quelle persone che non si sono volute vaccinare con prodotti a mRna come Pfizer o Moderna nella falsa convinzione che l’mRna entra nel nucleo e altera il Dna. Ma credo sia difficile che converta no-vax”.

“Quello che le persone forse non sanno – prosegue il docente di immunologia dell’università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi – è che il vaccino di Novavax, proprio perché è un vaccino tradizionale, contiene adiuvanti” che servono a stimolare l’immunità e “che invece nell’mRna non ci sono”.

“Qualche tempo fa tra i no-vax c’era chi diceva no” all’iniezione scudo proprio per questi ‘ingredienti’. Era un’argomentazione diffusa. Quindi io temo, visto che di contrari al vaccino ne conosco diversi, che non saranno convinti neanche da questo vaccino. Anche se è la speranza è che io mi sbagli e che si riesca a farli cedere a questa importante forma di protezione da Covid”.

Quanto all’efficacia, per il prodotto scudo di Novavax è “buona – conclude Clerici – anche se i vaccini a mRna sono sempre quelli che vanno meglio, come si vede da qualunque comparazione. Moderna è quello che nei trial funziona un po’ meglio di tutti gli altri, Pfizer è il secondo e la combinazione fra loro è il top. Ma il vaccino Novavax funziona comunque molto bene”.