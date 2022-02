Massimo Galli? "Insulti no-vax? In strada tanti mi salutano con cordialità. Ma in un caso..."

globalist

21 Febbraio 2022 - 18.55

Preroll

Massimo Galli e i no-vax. Molti sono leoni da tastiera ma molti di loro sono anche aggressivi e maleducati nella vita di tutti i giorni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Insulti dai no vax per strada? Sabato passeggiando con un paio di amici sono stato salutato con cordialità da un numero imbarazzante di persone. A fine passeggiata abbiamo incontrato una persona, noto a uno dei miei amici come no vax intemerato che vive nel quartiere, e che riconoscendomi non si è risparmiato qualche improperio ed insulto. Ma francamente la cosa non mi tange più di tanto: la proporzione è inferiore a uno a cento. I maleducati sono rari”.

Middle placement Mobile

A dirlo è Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Miliano, commentando gli insulti all’infettivologo Matteo Bassetti, mentre prendeva un aperitivo con la moglie a Genova.

Dynamic 1

“Anche in questa cosa – continua Galli – si riflette la proporzione tra gli italiani assennati e quello che non lo sono”.