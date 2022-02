L'Immunologo Minelli: "Con la primavera il Covid darà tregua, approfittiamo per fare prevenzione"

globalist

L’Immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, ha fatto il punto sul cosa fare per non sprecare i mesi primaverili ed estivi che, come ormai sappiamo, concedono una tregua dalla pandemia: “Dopo il terzo inverno Covid credo che un po’ di esperienza ce la siamo fatta tutti, e quando dico tutti mi riferisco a governi, istituzioni, autorità sanitarie, medici e cittadini in generale. Se, come speriamo, già in primavera dunque, questa volta, non in estate com’era accaduto nei due anni precedenti – dovessimo avere un quadro generale più sereno, sarebbe il caso di mantenere la stessa misurata prudenza che sta caratterizzando questo periodo di transizione cauta ed avveduta”.

“Nuove ondate potrebbero arrivare in autunno-inverno, per questo penserei a valorizzare al massimo i mesi di tregua delle belle stagioni per ottimizzare le attività di prevenzione e contrasto”.

“Ritengo che dopo due estati un po’ sprovvedute adesso si possa essere più previdenti. Ne avvertiamo il dovere civico”, chiosa l’immunologo.