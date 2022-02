L'Unicef sulle mutilazioni genitali femminili: "Con il Covid milioni di ragazze più esposte"

globalist

5 Febbraio 2022 - 10.54

Preroll

A causa della pandemia da Covid-19, milioni di ragazze sono esposte a maggiori rischi di Mutilazioni Genitali Femminili (FGM) . La chiusura delle scuole, i lockdown e l’interruzione dei servizi di protezione delle ragazze da questa pratica dannosa si traducono in ulteriori 2 milioni di casi che potrebbero verificarsi nei prossimi 10 anni. Questo dato si aggiunge ad una stima pre-Covid, di 68 milioni di ragazze a rischio di FGM tra il 2015 e il 2030. Così l’Unicef in una nota in vista della giornata contro le mutilazioni genitali femminili.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Stiamo perdendo terreno nella lotta per porre fine alle mutilazioni genitali femminili, con terribili conseguenze per milioni di ragazze dove la pratica è maggiormente diffusa- ha dichiarato Nankali Maksud, UNICEF Senior Advisor per la prevenzione di pratiche dannose- Quando le ragazze non possono accedere a servizi vitali, scuole e reti di comunità, il loro rischio di subire mutilazioni genitali femminili aumenta minacciando la loro salute, istruzione e futuro. In occasione della Giornata Internazionale di Tolleranza Zero alle Mutilazioni Genitali Femminili (domani, 6 febbraio) e ci avviciniamo ai due anni dall’inizio della pandemia, dobbiamo impegnarci nuovamente a un’azione mirata e ben finanziata per rimetterci in carreggiata e porre fine a questa pratica ovunque”.

Middle placement Mobile

Secondo gli ultimi dati disponibili – si legge ancora – almeno 200 milioni di ragazze e donne in vita oggi hanno subito mutilazioni genitali femminili. A causa della pandemia da COVID-19, ulteriori 2 milioni di ragazze potrebbero essere a rischio entro il 2030, con una riduzione del 33% dei progressi compiuti per porre fine a questa pratica dannosa. Sta emergendo una tendenza allarmante: circa 1 ragazza e donna su 4 che hanno subito mutilazioni genitali femminili, ovvero 52 milioni in tutto il mondo, sono state sottoposte alla pratica per mano di personale sanitario. Questa proporzione è due volte più alta tra le adolescenti, il che indica una crescita nella medicalizzazione della pratica.

Dynamic 1

Dei 31 paesi con dati disponibili sulle mutilazioni genitali femminili, 15 sono già alle prese con conflitti, povertà crescente e disuguaglianze, creando una crisi nella crisi per le ragazze più vulnerabili ed emarginate del mondo.

In alcuni paesi, le mutilazioni genitali femminili sono ancora quasi universali, con circa il 90% delle ragazze in Gibuti, Guinea, Mali e Somalia colpite.

In circa la metà dei paesi, le mutilazioni genitali femminili sono eseguite in età sempre più giovane, riducendo le possibilità di intervenire. Per esempio, in Kenya, l’età media in cui ci si sottopone alla pratica è scesa da 12 a 9 anni negli ultimi tre decenni.

Oggi, le ragazze – scrive ancora l’Unicef – hanno un terzo di probabilità in meno di essere sottoposte a mutilazioni genitali femminili rispetto a tre decenni fa; tuttavia, i progressi devono essere almeno 10 volte più veloci se vogliamo raggiungere l’obiettivo globale di eliminazione entro il 2030. Molteplici crisi che si sovrappongono, tra cui il COVID-19, l’aumento della povertà, la disuguaglianza e i conflitti, stanno mettendo milioni di ragazze a maggior rischio di mutilazioni genitali femminili.

Negli ultimi due decenni, la percentuale di ragazze e donne nei paesi ad alta incidenza che si oppongono a questa pratica è raddoppiata.

Dynamic 2

“Garantire l’accesso delle ragazze all’istruzione, all’assistenza sanitaria e all’occupazione è fondamentale per accelerare l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili e permettere alle ragazze di contribuire a un equo sviluppo sociale ed economico. Le mutilazioni genitali femminili sono una violazione dei diritti delle bambine e delle ragazze, e possono avere serie conseguenze per la salute, persino la morte. Le ragazze vittime di mutilazioni genitali femminili sono esposte a maggiore rischio di matrimonio precoce e lasciare la scuola, minacciando la loro possibilità di costruire un futuro migliore per loro stesse, le famiglie e le comunità”, conclude Unicef nella nota.