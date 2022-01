Come Tesla è diventata l'azienda automobilistica che vale di più al mondo

globalist

24 Gennaio 2022

Il 1° luglio 2020, Tesla ha visto un rialzo inaspettato del prezzo delle azioni ed è diventata la casa automobilistica più preziosa del mondo. Valutata poi a 209 miliardi di dollari, valeva più dei due “secondi classificati” messi insieme.

Lo stesso Elon Musk ha twittato che le azioni di Tesla erano troppo alte, causando un leggero calo del loro valore. Tuttavia, la famosa azienda produttrice di veicoli EV ha ricominciato la salita appena un mese dopo, fino a raggiungere il traguardo dei 279 miliardi di dollari.

A partire dal Q4 del 2021, Tesla è il marchio automobilistico con maggior valore a livello globale, con i suoi 42,62 miliardi di dollari, anche se non è nella top ten per fatturato. Quindi, come ha fatto la diciottenne Tesla a superare Mercedes-Benz, Ford, BMW, Audi e altre, che sono in circolazione da un secolo e producono molte più unità?

1: più di una semplice azienda automobilistica

Alcuni direbbero che Tesla è più una società energetica che una casa automobilistica, e avrebbero ragione. Il successo del marchio di veicoli EV è costruito attorno a un moderno ecosistema di servizi caratterizzato da ampi campi di interazione e guidato da analisi dei dati e intelligenza artificiale avanzata. L’azienda si rivolge a più piattaforme ed ecosistemi che sono fondamentali per il futuro dei veicoli elettrici.

Ad esempio, Tesla ha una catena completa di stazioni di ricarica, che generano entrate, che possiamo considerare una rete di stazioni di servizio. L’azienda è entrata nell’energia perché è sempre stato questo il suo obiettivo finale, o come modo per sostenere il suo crescente numero di automobilisti? Non importa, perché Tesla è anche una società di software, dopo tutto!

Mentre le vecchie case automobilistiche come Ford, Volkswagen e altre possono sfidare Tesla per quanto riguarda i volumi e la scalabilità economica, la società di Elon Musk, infatti, è leader nel mondo del software. Ha una stima di 3,3 miliardi di miglia nella guida autonoma.

Inoltre, Tesla non è impegnata a lavorare sulle batterie solo per le auto del marchio, visto che si è allargata anche ai settori dell’energia solare e dell’accumulo energetico. Il target di riferimento include case e aziende e sta facendo soldi a palate: 800 milioni di dollari di entrate trimestrali dall’azienda.

Perché fermarsi qui? Musk ha anche espresso interesse a trasferirsi nello spazio degli elettrodomestici HVAC attraverso il suo caratteristico approccio con i tweet spargi-voce. Stiamo ancora aspettando di vedere come andrà a finire.

2: attraente anche per chi non ha a cuore l’ambiente

Tesla è la prima azienda a rendere i veicoli elettrici veramente desiderabili ad altri consumatori, oltre che a coloro che si preoccupano di salvare il pianeta. La maggior parte delle persone che hanno acquistato la Model S, ad esempio, non avevano tanto a cuore l’ambiente, quanto l’idea di grandezza rappresentata dalla Tesla, che era migliore di qualsiasi altro veicolo della sua classe.

Ad esempio, per i maniaci delle prestazioni, la Model S può farti ottenere 400 miglia con una carica completa, battendo qualsiasi altra rivale sul mercato. Tesla porta a casa tre delle prime cinque posizioni per i veicoli elettrici a più lunga autonomia. La Model S può anche andare da 0 a 60 miglia all’ora in un sorprendente lasso di tempo di 2,3 secondi. E lo fa silenziosamente!

Per il tipo più razionale che pensa anche alla famiglia, il SUV Model X può ospitare comodamente fino a sette passeggeri. A circa 350 miglia, anche la sua copertura della distanza non lascia delusi. Ha anche un sacco di spazio, con bagagliaio nella parte anteriore e posteriore. Infine, per concludere l’affare, hai un look moderno ed elegante con pazzesche porte ad ala di falco nella parte posteriore.

Neanche i patiti del gaming sono esclusi… dai giochi, con entrambi i modelli X e S che ora hanno la stessa potenza di elaborazione della PlayStation 5 Sony. Prima dell’aggiornamento, S, 3, X e Y avevano un’intera gamma di giochi arcade e controlli di gioco supportati. Inoltre, con un’app web, anche l’amante dei giochi online e dei giochi dei casinò è soddisfatto, dal momento che Tesla ha recentemente collaborato con Tencent per includere i giochi d’azzardo online nei sedili passeggeri Tesla.

L’innovatività di Tesla nel settore delle auto elettriche si manifesta anche nell’uso da parte dell’azienda di un’architettura hardware e software completamente nuova. Oltre ad avere più software rispetto all’auto media, Tesla ha anche il suo software integrato con un’unica architettura centrale. Questo layout rende l’azienda più in grado di aggiornare il proprio software e affinare le prestazioni.

3: alta tecnologia della batteria

Uno dei maggiori svantaggi per la tecnologia EV è sempre stata la batteria costosa e ingombrante, a causa della quantità di cobalto utilizzato. La batteria da un milione di miglia di Tesla ha fatto molto scalpore quando è stata annunciata, durante il Battery Day. La società aveva acquisito tre domande di brevetto da Springpower International solo due settimane prima dell’annuncio.

Tesla aveva inizialmente rivelato i piani per utilizzare un catodo di fosfato agli ioni di litio per le sue batterie Model 3 in Cina. Ora sta applicando la stessa strategia al resto dei suoi veicoli elettrici di gamma standard. Questo tipo di stoccaggio non utilizza cobalto e può essere ricaricato fino a dieci volte di più delle batterie agli ioni di litio. Inoltre, è possibile caricare le batterie LFP a piena capacità senza preoccuparsi della degradazione.

Queste batterie sono anche più economiche e sicure. I loro materiali sono più facili da reperire anche da una prospettiva etica. Anche riciclarle non è così difficile. I primi due produttori per questi tipi di batterie sono BYD e CATL; Tesla sta già lavorando con CATL.

4: l’effetto Musk

“Musk Effect” è un’espressione di uso comune nella nicchia delle criptovalute, grazie all’indiscussa capacità di Elon Musk di influenzare i premi con semplici commenti e tweet. Lo stesso modello può essere stabilito in Tesla.

Ad esempio, mosse come il lancio del Cybertruck hanno apparentemente lo scopo di attirare l’attenzione e insinuare che Tesla sia l’azienda EV più innovativa al mondo. Inoltre, Musk usa anche il suo successo passato in SpaceX e PayPal come leva.

Mette anche il suo account Twitter al lavoro, raccontando ai suoi 29 milioni di follower cose eccitanti come l’idea di includere dieci propulsori a razzo sulla Roadster. “Forse permetteranno persino a una Tesla di volare”, aggiunge.

Riassumendo

Il successo di Tesla è arrivato anche grazie a un periodo in cui il mondo intero chiedeva energia rinnovabile. Tuttavia, l’azienda aveva iniziato molto prima di allora, quindi il suo successo non può essere attribuito solo al cambiamento climatico. Non basta produrre veicoli elettrici per essere l’azienda automobilistica più preziosa al mondo.

Tesla ha investito molto nella creazione di un ecosistema EV, più che in una semplice linea di produzione. Ha offerto soluzioni innovative allettanti a molte più persone oltre a quelle più attente all’ambiente. Ciliegina sulla torta, il “Musk Effect” garantisce una prima pagina dopo l’altra: non si smette di parlare di Elon Musk e delle sue trovate e ciò fa bene alla sua azienda.