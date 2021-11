Il virologo Menichetti: "Non solo terze dosi, è il momento di vaccinare i bambini"

globalist

30 Novembre 2021

Il virologo Francesco Menichetti, già primario di malattie infettive dell’ospedale di Pisa, in vista del V-day dei bambini che potrebbe scattare già dal prossimo 23 dicembre, insiste sull’importanza che avrà, nel piano vaccinale, l’inoculazione del farmaco nei bambini: Continuiamo a stare attenti a questo potenzialmente pericoloso incontro tra nipoti e nonni. Soprattutto per le festività bisogna essere cauti, ma io direi che è arrivato il tempo non solo delle terze dosi” di vaccino anti-Covid “ma anche delle vaccinazioni dei bimbi dai 5 agli 11 anni”.

“Io direi che è ora di vaccinare i bambini – ribadisce il virologo – perché i dati ci dicono che la circolazione virale è particolarmente vivace in quelle fasce di età, quindi – conclude – vaccinare i bimbi è estremamente importante perché si riduce la circolazione del virus e si riduce il contagio”.