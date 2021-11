L'appello di Speranza (alla destra): "La politica non deve dividersi ma ascoltare la scienza"

admpumiddle

Frasi di buona senso che poi si scontrano con una destra italiana che ha scelto di non mettersi contro no-vax e negazionisti.

"Di fronte alle questioni che riguardano la salute, la politica non deve dividersi, ma abbassare la gradazione di appartenenza e ascoltare la scienza. Il Paese l'ha fatto in passato e deve farlo anche in queste ore delicate: ci deve guidare la scienza".

Lo ha rimarcato il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla presentazione del libro di Luca Richeldi, direttore Uoc Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma ed ex componente del Comitato tecnico scientifico, 'Il tesoro leggero - L'avventura dei polmoni dalla pandemia al futuro della scienza', edito da Solferino.



"Sono i giorni della manovra di bilancio - ha ricordato - momento in cui si decide dove mettere i soldi e noi possiamo essere all'altezza della lezione che ci è piovuta addosso. Oggi stiamo facendo un passo in avanti, ci impegniamo ad arrivare a 128 miliardi nel 2024 per il Fondo sanitario. Dalla crisi più tremenda si apre finestra di opportunità".