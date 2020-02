I giudici riconoscono un figlio di due madri e Pro Life insorge: "Due donne non fanno un padre"

Oggi è stata confermata la validità della trascrizione all'anagrafe, da parte del comune di Bari, dell'atto di nascita di un bambino di tre anni e mezzo, figlio biologico di una donna inglese unita civilmente con una donna barese. Una buona notizia, dato che il bambino potrà finalmente vivere la sua vita come figlio di due madri, ma nel nostro paese c'è sempre qualcuno che non tollera che chi agisce fuori da una non meglio identificata 'norma' prestabilita sia anche felice.

Acuni di questi attentatori della libertà altrui sono i membri del Movimento Pro Life & Famiglia, gli stessi che avevano tappezzato Roma con cartelloni - non autorizzati - intrisi di omofobia e di pregiudizi per la gestazione per altri e le famiglie arcobaleno e distribuito, al Congresso della Famiglia di Verona, dei piccoli e disgustosi portachiavi a forma di feto umano.

"Non il miglior interesse del bambino quello di essere privato di un papà. Ma per ora registriamo un assordante silenzio del Parlamento a cui attiene la funzione legislativa e i giudici si danno alle sentenze creative" scrivono in una nota Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente dell'associazione, che continuano: "Ci troviamo di fronte a sempre più numerose sentenze ideologiche, ma la realtà non può essere cambiata nemmeno dai giudici: due donne non fanno un papà e i bambini non sono un capriccio. La politica tutta scenda in campo ed esprima il suo rifiuto per ogni tipo di sperimentazione con i bambini: non sono cavie da laboratorio!".

Bisognerebbe vedere su quali basi i due luminari sostengono che i bambini non possano essere felici a meno che non abbiano una madre e un padre, dato che gli studi che dimostrano esattamente il contrario sono numerosissimi. Ma si sa, il fanatismo porta a vedere il mondo con i paraocchi.