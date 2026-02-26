Il gruppo neonazista The Base rivendica omicidi in Ucraina, sospetti collegamenti con l’intelligence russa

globalist Modifica articolo

26 Febbraio 2026

Il ramo ucraino di un’organizzazione terroristica internazionale messa al bando, con sospetti legami con la Russia, continua a rivendicare diversi omicidi in Ucraina, dopo essere stato collegato la scorsa estate all’audace assassinio di un ufficiale dell’intelligence a Kyiv.

In un post su Telegram, la cellula ucraina di The Base — nata negli Stati Uniti ma con una rete di cellule in tutto il mondo — ha rivendicato “un’operazione riuscita per eliminare un agente nemico a Odesa” tramite un’autobomba, poi riportata dai media locali ucraini.

«Questo traditore, il cui nome non possiamo ancora divulgare nell’interesse dell’indagine, serviva l’Ucraina, ma il suo cuore era venduto al nemico», si legge nel post, che lasciava intendere che l’ufficiale del “servizio di frontiera” stesse aiutando la Russia nel sud del Paese. «Questa azione è solo l’inizio».

Dall’aprile dello scorso anno, The Base offre denaro a seguaci e sicari assoldati per compiere omicidi di funzionari militari e governativi in Ucraina, in coincidenza con accuse secondo cui il suo fondatore americano, Rinaldo Nazzaro, sarebbe una spia del Cremlino.

Nazzaro non ha risposto a una richiesta di commento, ma in precedenza ha sostenuto di non controllare la cellula ucraina e lo scorso anno ha dichiarato che «non è diretta dal governo russo».

L’ex appaltatore del Pentagono e lavoratore del Dipartimento per la Sicurezza Interna ha sempre negato le accuse di coordinamento con i servizi di intelligence russi e le continue operazioni di sabotaggio in Europa. Nonostante ciò, Nazzaro è stato ripetutamente collegato a cellule violente in Spagna — dove membri di The Base sono stati arrestati con un arsenale di armi alla fine dello scorso anno — e in Belgio e nei Paesi Bassi, tra gli altri Paesi europei.

Tuttavia, gli esperti di antiterrorismo che monitorano il gruppo affermano da tempo che i legami di The Base con la Russia non sono così facilmente liquidabili.

«La rivendicazione dell’assassinio da parte dell’operazione ucraina di The Base mostra che vogliono essere percepiti come operativi, una minaccia in corso e, sulla base del loro comunicato, fermamente opposti al governo russo», ha dichiarato Joshua Fisher-Birch, analista dell’estremismo presso il Counter Extremism Project, che segue il gruppo da diversi anni.

«Quest’ultimo punto è importante perché esiste una forte apparenza — sebbene non ancora ufficialmente provata — che The Base e la sua affiliata ucraina siano collegati a operazioni di sabotaggio russe e abbiano legami con i servizi di intelligence russi».

Fisher-Birch ha osservato che la cellula ucraina, ad esempio, «ha pubblicizzato solo attacchi contro individui, edifici e infrastrutture ucraini» e non contro militari russi che invadono il Paese.

Informazioni trapelate da una chat sicura utilizzata dalla cellula ucraina di The Base, ottenute dal Guardian tramite un ex membro, delineano un quadro inquietante.

«Questa è stata una delle operazioni [di The Base]», ha detto la fonte, riferendosi a un’immagine di un corpo maschile decapitato in uniforme militare accanto a un SUV da qualche parte in Ucraina. «I membri del gruppo hanno seguito un dipendente del centro di reclutamento di Kyiv e hanno aspettato il momento in cui sarebbe stato solo».

Altre immagini mostravano fucili d’assalto Kalashnikov e altre armi, un prigioniero legato e catturato accanto a due membri mascherati di The Base e materiale propagandistico del gruppo. Tutte sono state analizzate con diversi rilevatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale e indicano con forte probabilità che siano autentiche e non fabbricate.

La fonte anonima, che ha contattato per la prima volta il Guardian tramite la sua linea criptata e ha fornito immagini sfocate delle proprie credenziali militari, ha affermato che il gruppo è composto da circa 20 individui ed è altamente pericoloso.

«Il nucleo principale di The Base è a Kyiv», ha detto. «Sono sicuro al 100% che abbiano seguaci anche a Odesa e Kharkiv».

Nell’ultimo anno, The Base ha pubblicato video e immagini di veicoli di polizia e militari bruciati all’interno dell’Ucraina, con almeno un’immagine che mostra un incendio doloso in un edificio governativo. Il gruppo afferma di voler costringere il governo ucraino sotto pressione a concedergli uno “stato etnico bianco” nell’ovest del Paese, altrimenti dovrà affrontare una crescente insurrezione neonazista.

Restano interrogativi legittimi sui legami tra The Base e il sabotaggio russo — una delle principali preoccupazioni per le agenzie di intelligence europee — e si sospetta che il gruppo sia un ingranaggio delle operazioni coperte del Cremlino che pagano criminali anonimi per compiere attacchi terroristici in tutto il continente e in Ucraina.

Fisher-Birch, dopo aver esaminato le immagini, ritiene la minaccia seria.

«Le immagini indicano che il gruppo ha almeno sei membri in Ucraina, è disposto a compiere esecuzioni brutali e abbraccia pienamente l’immagine del neonazismo, sia per convinzione ideologica sia per sostenere i punti della propaganda russa», ha affermato.