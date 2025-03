Trump protegge i terroristi suprematisti e nazi-fascisti: tagliati i fondi ai progetti per contrastare l'eversione

globalist Modifica articolo

30 Marzo 2025 - 15.17

ATF

L’amministrazione di Donald Trump ha interrotto i finanziamenti per numerosi progetti di ricerca sul contrasto al terrorismo, una decisione che, secondo gli esperti, ostacolerà le capacità delle forze dell’ordine di prevedere e prevenire attacchi, specialmente da parte dell’estrema destra.

I tagli, che colpiscono diverse agenzie e dipartimenti, arrivano dopo che il presidente ha concesso la grazia “incondizionata” a circa 1.500 persone coinvolte nell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio e ha nominato il suo fedelissimo Kash Patel a capo dell’FBI.

Il National Institute of Justice ha ora cancellato le sue ricerche volte a migliorare la “comprensione della radicalizzazione verso l’estremismo violento” nelle comunità locali. Anche il Dipartimento della Difesa ha seguito la recente eliminazione del programma Minerva, dedicato alle scienze sociali, tagliando 30 milioni di dollari di finanziamenti annuali destinati agli studi accademici sull’estremismo, la disinformazione e altri argomenti correlati.

La scorsa settimana, inoltre, l’Università del Maryland ha annunciato che il suo prezioso database per il monitoraggio dei crimini d’odio, dell’antisemitismo, degli attacchi terroristici interni e delle sparatorie nelle scuole è stato privato dei finanziamenti da parte del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS).

La comunità accademica impegnata nella ricerca sul terrorismo e sulla sicurezza nazionale ha espresso shock per l’ampiezza dei tagli, che sembrano contraddire le stesse promesse di Trump di porre fine al terrorismo interno.

“NIJ, Minerva e ora DHS. I programmi di ricerca sul terrorismo sono spariti”, ha scritto John Horgan, professore alla Georgia State University che ha collaborato con il DHS, in un post su LinkedIn. “Semplicemente spazzati via.”

Horgan ha aggiunto: “Anni di progressi, collaborazioni e produzione di conoscenze utili per rendere le comunità più sicure sono andati in fumo.”

Un dipendente del DHS, esperto di scienze sociali presso la direzione della Scienza e Tecnologia dell’agenzia, ha confermato i benefici delle ricerche accademiche nel migliorare la comprensione dei comportamenti umani legati al terrorismo e alla violenza mirata. Tuttavia, il dipartimento non ha risposto alle richieste di commento della stampa.

Michael Jensen, direttore della ricerca presso il National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Start), l’ente che gestiva il database all’Università del Maryland, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale denunciando il taglio dei fondi da parte del DHS.

“Per quanto ne so, il nostro progetto era uno dei tanti finanziamenti per la ricerca sul terrorismo e la violenza mirata cancellati dal DHS”, ha detto Jensen. “L’impatto di queste cancellazioni sul campo della ricerca sul terrorismo, sulla formazione della prossima generazione di professionisti della sicurezza nazionale e, in ultima analisi, sulla sicurezza pubblica, si farà sentire per anni.”

Negli ultimi anni, le ricerche dello Start sono state fondamentali anche per monitorare l’aumento degli episodi di antisemitismo, un fenomeno che Trump ha usato come pretesto per arrestare attivisti studenteschi e che sostiene di voler stroncare rapidamente.

Heidi Beirich, cofondatrice dell’ente di monitoraggio Global Project Against Hate and Extremism, ha sottolineato che questa situazione le ricorda i primi anni dell’amministrazione Obama, quando le minacce del terrorismo interno, in particolare dell’estrema destra, furono ignorate.

“Senza queste ricerche, non sapremo l’entità dei problemi che affrontiamo in tema di terrorismo interno, né come mitigarli”, ha detto Beirich. “E questo lascerà un enorme vuoto nelle nostre conoscenze, proprio mentre il recente lavoro stava cercando di colmarlo. Pagheremo tutti il prezzo della perdita di questi studi.”

Anche le attività delle forze dell’ordine hanno subito una drastica trasformazione sotto la nuova amministrazione Trump. Diverse fonti vicine alle indagini dell’FBI sul terrorismo interno riferiscono che gli agenti sono stati riassegnati a operazioni contro gang latinoamericane, task force sul confine e gruppi radicali di sinistra, anziché contro l’estrema destra. Pubblicamente, ad esempio, il procuratore generale Pam Bondi ha dichiarato che le risorse per il contrasto al terrorismo saranno utilizzate per combattere atti di vandalismo contro le auto e le concessionarie Tesla.

Beirich ha definito “vergognoso” lo spostamento delle risorse dell’FBI dalle indagini sul terrorismo interno e il deliberato disinteresse per l’estrema destra, ritenendolo un grave errore.

“La repressione seguita al 6 gennaio ha sicuramente avuto un effetto dissuasivo sulle attività dell’estrema destra, riducendone la capacità di compiere violenze”, ha detto Beirich. “Ora torneranno, e visto che rappresentano la principale minaccia di terrorismo interno, probabilmente queste decisioni costeranno vite umane.”

Adam Hadley, fondatore e direttore esecutivo di Tech Against Terrorism, ha dichiarato di avere sentimenti contrastanti sulla riduzione dei finanziamenti per il cosiddetto “complesso industriale del controterrorismo”. Tuttavia, ritiene che il taglio della ricerca sul terrorismo da parte del governo e di altri enti possa avere effetti pericolosi nel contesto attuale, soprattutto considerando che le aziende della Silicon Valley si stanno dimostrando meno interessate a moderare i contenuti estremisti e sono tra i principali alleati della Casa Bianca.

“Allo stesso tempo, le principali piattaforme tecnologiche spendono milioni di dollari all’anno in pubbliche relazioni per ripulire la loro immagine, mentre abbassano sempre più gli standard per la rimozione dei contenuti terroristici”, ha detto Hadley. “Queste piattaforme sono diventate la principale fonte di contenuti terroristici online.”

Secondo Hadley, le aziende tech hanno fatto “il minimo indispensabile per rimuovere i materiali terroristici pubblicati da ISIS, al-Qaida, Hamas, Hezbollah, gli Houthi e i neonazisti violenti”, aumentando così il rischio di radicalizzazione per i giovani esposti a tali contenuti in rete.