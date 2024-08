Israele e lo stupro di Stato: un marchio d'infamia su quello che chiamano l'esercito più etico al mondo

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

“Stupro di Stato”. Una nuova macchia sull’onore dell’”esercito più etico del mondo”.

Stupro di Stato

Sapir Sluzker Amran è avvocata specializzata in diritti umani, dottorando presso la facoltà di legge dell’Università Bar-Ilan e co-direttrice dell’organizzazione “Breaking Walls”, già ricercatrice presso la Harvard University Divinity School.

Così scrive su Haaretz: “Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Si scopre che lo stupro, o “un atto di sodomia in circostanze di stupro” come lo definisce la legge quando l’atto è commesso contro maschi, è accettabile in determinate circostanze. In altre parole, è necessario esaminare le variabili eccezionali: il contesto in cui viene commesso lo stupro, l’identità degli stupratori e l’identità della persona che viene stuprata.

Se gli stupratori sono il sale della terra, tra i migliori dei nostri figli al servizio dello Stato, ci sono circostanze molto attenuanti. Se il contesto dello stupro e dell’abuso è che gli atti sono commessi in una struttura di internamento che opera senza autorizzazione, che aveva già una cattiva reputazione come luogo in cui i prigionieri vengono abusati e torturati, è possibile iniziare a preparare il terreno per far capire all’opinione pubblica che non si tratta di uno stupro “ordinario”.

E se la persona violentata fosse un detenuto palestinese di Gaza, che non ha ancora subito un processo ma che viene già dipinto dai media come un crudele terrorista della Nakba? In questo caso, non si tratta nemmeno di stupro. Dovrebbe ringraziare per non essere stato giustiziato come meritava e chiudere la bocca. Altrimenti, troveremo un volontario che gli chiuderà la bocca.

I membri della Knesset e i ministri del governo hanno gridato, ovunque gli sia stata data una tribuna, che il nostro esercito è il più morale del mondo e basta – non c’è bisogno di condurre indagini o esaminare sospetti su nulla. L’esercito più morale del mondo non è tenuto a dimostrare la moralità: è un dato di fatto che non richiede prove.

La legittimazione dello stupro attraverso una serie di rivendicazioni quasi legali e una flessibilità acrobatica da parte degli avvocati difensori Nati Rom e Adi Keidar dell’organizzazione di estrema destra Honeinu (che spesso rappresenta i sospetti terroristi ebrei) e dei politici che si dedicano all’incitamento è una questione su cui dobbiamo soffermarci e analizzarla come un banco di prova. Questo è qualcosa che non abbiamo fatto, nel frastuono dei disordini che si sono scatenati lunedì presso la struttura di detenzione di Sde Teiman e fuori dal tribunale militare di Beit Lid.

Dall’inizio dell’incidente, sono state diffuse diverse versioni dell’accaduto, che possono essere riassunte in breve come “non è successo nulla”. E se è successo, e allora?”.

C’è forse una storia che non abbiamo sentito negli ultimi giorni? Il detenuto si è ferito in una caduta. Poi: Si è ferito da solo. E poi: Altri prigionieri lo hanno aggredito – sì, è emerso che nella struttura esiste un fenomeno di aggressioni sessuali tra gli stessi prigionieri. E i terroristi più anziani abusano di quelli più giovani e più deboli, sostengono gli avvocati.

Nello stesso tempo hanno ripetuto che il prigioniero che è stato attaccato era un terrorista di alto livello nella Striscia di Gaza, che aveva servito come comandante di compagnia a Jabalya – questo, come un modo per legittimare e giustificare gli atti, se effettivamente si sono verificati, cosa che ovviamente non è avvenuta. Ma se si tratta di un terrorista anziano, come si concilia con la teoria dei “terroristi anziani che aggrediscono i terroristi più giovani”?

Poi hanno detto che i terroristi nascondono strumenti di aggressione e oggetti estranei all’interno di luoghi intimi e che quindi era necessario effettuare un esame intrusivo secondo le procedure. E poi gli avvocati difensori e i sedicenti tali hanno sottolineato che in ogni caso, se c’è stata una perquisizione, questa è stata effettuata completamente vestiti.

In un’intervista rilasciata a Channel 13, uno degli avvocati ha criticato il fatto che ci sia stata un’indagine, ha parlato del “problema medico” del terrorista, che in questa intervista era ora rappresentato come il comandante della compagnia Shujaiyeh, e poi ha detto – in un’osservazione incidentale che non è valsa una domanda successiva da parte degli intervistatori – che è “necessario dargli una condanna a morte e torturarlo”.

In un’intervista a Channel 14, l’avvocato Efraim Demri ha dichiarato che si tratta di un caso che coinvolge uno dei terroristi più criminali e “ogni giorno è necessario tagliare un pezzo del suo corpo torturandolo e non avendo pietà di lui”. Allo stesso modo, l’avvocato Keidar ha chiarito alla stazione radio Kol BaRamah di Bnei Brak che in realtà la persona in questione è un terrorista di medio livello.

In un’intervista a Galei Yisrael – una radio locale con sede a Gerusalemme – Keidar ha dichiarato: “Non c’è stato nessun incidente insolito, forse c’è stata una specie di perquisizione di routine e basta”. Nell’intervista a Kol BaRamah, invece, si è concentrato sul modo in cui sono stati arrestati i combattenti e gli eroi – tutti, ha detto, “il sale della terra”. Nonostante la simpatia dell’intervistatore, si è astenuto dal rispondere a una domanda sulla base dei sospetti contro i riservisti, fino a riconoscere che c’era “solo un piccolo sospetto”, in contrasto con la versione iniziale di “non è mai successo”.

La deputata del Likud Tali Gotliv, nota come “l’angelo che difende gli stupratori”, ha avuto l’opportunità di tornare ai suoi giorni come avvocato difensore. Si è unita ai disordini e ha gridato in un megafono che “non importa cosa sia successo” perché “nel momento in cui si tratta dei soldati e dei combattenti che sorvegliano i terroristi di Nakba, nessuno può arrestarli”. In sottofondo qualcuno ha gridato: “Immunità per i combattenti”. Anche il deputato del Likud Hanoch Milwidsky si è unito al team di difesa e in una discussione alla Knesset ha dato pieno appoggio agli atti dicendo: “Quando si tratta di un terrorista di Nakba, ogni atto è legittimo”.

Non è chiaro se a questo punto ci siano ancora dei confini o delle linee rosse, ma è comunque necessario insistere: Non ci sono giustificazioni né circostanze attenuanti per gli abusi sessuali e gli stupri. Chiunque conosca il sistema legale militare e lo segua sa che se fosse stato possibile cancellare gli eventi di Sde Teiman, sarebbero stati cancellati. L’unico motivo per cui c’è un’indagine è che apparentemente si tratta di un reato estremamente grave e lo Stato preferisce condurre un’indagine interna in Israele per evitare un’indagine internazionale.

L’indagine deve essere portata avanti nella sua interezza, ma come regola generale, chiunque non abbia commesso uno stupro non cerca di giustificare lo stupro e non avanza una narrativa che legittima un comportamento così spregevole, che ci porta un passo avanti verso il decadimento morale come società e come esseri umani. Non si tratta di una questione di destra o sinistra, ma piuttosto delle basi della nostra vita. Non ingannare e non tacere.

Evitare una dichiarazione chiara e inequivocabile contro la violenza sessuale e la tortura, o rimanere in una posizione neutrale temendo di infastidire qualcuno a causa delle circostanze, equivale a esprimere sostegno e legittimazione per tali atti, e per atti ancora più spregevoli, che non rimarranno limitati ai confini nascosti di Sde Teiman.

La “Guantanamo d’Israele”

Tal Steiner è direttrice esecutiva del Comitato Pubblico contro la Tortura in Israele. Questo è il suo j’accuse lanciato dalle colonne del quotidiano progressista di Tel Aviv: “A poche settimane dall’inizio della guerra, cominciarono ad arrivare rapporti e voci su ciò che stava accadendo a Sde Teiman, dove migliaia di detenuti della Striscia di Gaza venivano portati dopo arresti di massa da parte dei soldati. I resoconti erano vaghi e abbiamo faticato a verificarli, ma era comunque chiaro che qualcosa di molto brutto stava accadendo nella struttura a sud.

Sde Teiman era un luogo in cui avvenivano le torture più orribili che avessimo mai visto.

È stato particolarmente difficile interessare l’opinione pubblica, soprattutto per una visione del mondo che afferma che anche quando il sangue bolle e la realtà è insopportabile, bisogna mantenere la propria umanità – e Israele non deve scendere al livello morale di Hamas nel suo rapporto con le persone sotto il suo assoluto controllo.

Molto lentamente, emersero tutte le dimensioni dell’orrore: Sde Teiman era un luogo in cui avvenivano le torture più orribili che avessimo mai visto.

Le testimonianze di persone che prestavano servizio presso la struttura, o di detenuti che erano stati rilasciati, erano spaventose. Tra queste, condizioni disumane e abusi, tra cui abusi sessuali, privazione del sonno, musica ad altissimo volume per lunghi periodi e gravi violenze fisiche. Non per niente Sde Teiman è stato definito “la Guantanamo israeliana”.

Circa 4.000 prigionieri sono stati portati in Israele dall’inizio dell’offensiva di terra a Gaza in ottobre. Più del 40% di loro sono stati rilasciati e sono tornati a Gaza. Ciò significa che molti non erano combattenti di Hamas e quindi sono stati confinati e torturati a Sde Teiman senza alcuna giustificazione di “sicurezza”.

In ogni caso, non esiste alcuna giustificazione di sicurezza per abusi sadici come quelli di cui sono sospettati i soldati che sono stati trattenuti per essere interrogati lunedì. In collaborazione con altre organizzazioni, abbiamo richiamato l’attenzione su quanto stava accadendo a Sde Teiman e in altre strutture di detenzione. Siamo riusciti a ottenere l’accesso ai detenuti, a stabilire il loro status legale e a migliorare le loro condizioni di vita.

Ma nonostante le promesse ricevute, Sde Teiman non è stato chiuso, anche se le sue operazioni sono state ridimensionate e alcuni dei suoi detenuti sono stati rilasciati o trasferiti in altre strutture di detenzione dove sono emerse notizie di trattamenti brutali, inumani e umilianti.

Nell’incidente senza precedenti di lunedì scorso, la polizia militare è arrivata nella struttura per arrestare dei soldati sospettati di essere coinvolti in gravi abusi sessuali su un prigioniero e ha opposto una violenta resistenza ai soldati arrestati. Questo dimostra ciò che diciamo dall’inizio della guerra: Sde Teiman è stato gestito come un sito extraterritoriale e i soldati che vi si trovano sono una legge a sé stante – prima nelle loro azioni e nel loro atteggiamento verso i detenuti, ora verso la polizia militare e il sistema giudiziario.

Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir e il suo partito di estrema destra Otzma Yehudit si sono mobilitati in difesa dei sospetti. E Yuli Edelstein, il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset, ha dichiarato che convocherà un’udienza urgente per indagare sulle azioni delle autorità di polizia – non sui soldati in rivolta. Tutto questo sottolinea come siamo arrivati alla vergognosa situazione in cui i soldati israeliani sono sospettati di tortura. Ricevono sostegno e supporto invece di una condanna totale.

Israele è a un bivio. Deve decidere se essere un paese in cui vige lo stato di diritto o un paese controllato da bande armate di coloni di destra che prendono le difese dei soldati anche quando sono sospettati di crimini scioccanti senza alcuna giustificazione per la sicurezza del paese. Se prendiamo la decisione sbagliata, invieremo un chiaro messaggio al mondo intero: Israele non vuole e non può indagare su se stesso.

Da qui, la strada verso i mandati di arresto internazionali, le sanzioni e l’isolamento sarà più breve che mai. Contro la pressione politica senza precedenti esercitata dal governo sulle autorità preposte all’applicazione della legge, i guardiani dovranno dimostrare più coraggio che mai per continuare a svolgere il loro compito. Affinché tutti noi israeliani possiamo conservare un’ombra della nostra umanità e affinché Israele possa avere un futuro come paese di diritto democratico, spero con tutto il cuore che i guardiani abbiano successo”, conclude Steiner.

Così stanno le cose nell’”unica democrazia in Medio Oriente”.