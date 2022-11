Prigionieri russi uccisi dagli ucraini: le Nazioni Unite stanno valutando il video

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 17.20

Immagini terribili: l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) sta valutando il video che mostra l’esecuzione di alcuni militari russi fatti prigionieri in Ucraina: lo ha reso noto la portavoce dell’Ohchr, Elizabeth Throssell.

Secondo quanto affermato dal Ministero della Difesa russo si tratta di un’esecuzione deliberata, mentre da Kiev non è arrivato alcun commento ufficiale.

Mosca: Zelensky dovrà rispondere per ogni prigioniero ucciso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi «scagnozzi» dovranno rispondere di ogni prigioniero di guerra ucciso. Lo ha annunciato il ministero della Difesa della Federazione Russa, come riporta Tass.

«Zelensky e i suoi scagnozzi dovranno rispondere davanti al tribunale della storia, ai popoli della Russia e dell’Ucraina, per tutti e per ogni prigioniero torturato e ucciso», ha affermato il ministero in una nota. Mosca ha accusato oggi l’esercito di Kiev di aver ucciso deliberatamente 10 prigionieri di guerra russi.