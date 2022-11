Mig russi dalla Bielorussia: allarme aereo in tutta l'Ucraina

globalist Modifica articolo

13 Novembre 2022 - 11.06

Guerra in Ucraina, la tensione continua: allarme aereo è stato dichiarato in tutta l’Ucraina questa mattina dopo informazioni sul decollo dal territorio bielorusso di un MiG-31K, in grado di trasportare missili Kinzhal e di un altro caccia. Lo scrive Unian. I cittadini sono stati invitati a recarsi immediatamente nei rifugi e rimanere al sicuro fino alla conclusione dell’allarme.

Razzi su villaggio vicino Kherson, due donne morte

Il villaggio di Hornostaivka, sulla riva sinistra del Dnipro e occupato dai russi, è stato bombardato da Mosca con razzi Grad per convincere i residenti all’evacuazione. Lo riferisce – come riporta il Kiev Independent – il governatore dell’Oblast di Kherson, Yaroslav Yanhushevych, aggiungendo che nell’attacco due donne sono state uccise e sei case sono state distrutte. «Con questi metodi – ha scritto Yanhushevych su Telegram – i russi stanno cercando di fare pressione sui residenti di Hornostaivka in una cosiddetta `evacuazione´. Gli stessi soldati russi sono costretti a nascondersi nelle cantine con i residenti